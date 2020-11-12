«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Павла Фоменко.

За прошедшие сутки украинская сторона четыре раза нарушила Комплекс дополнительных мер контроля за соблюдением перемирия.

На донецком направлении боевики 56-й бригады с позиций в районе н. п. Опытное выпустили четыре ракеты ПТУР по терминалу аэропорта г. Донецка и одну ракету ПТУР по району н. п. Веселое.

Кроме этого, боевики 23-го батальона 56-й бригады ВСУ, в нарушение первого пункта дополнительных мер, проводили инженерные работы по дооборудованию своих позиций в районе н. п. Пески.

На мариупольском направлении боевики 36-й бригады, преследуя целью спровоцировать наших защитников на открытие огня с позиций, расположенных в районе н. п. Водяное, выпустили в направлении н. п. Ленинское одну 82-мм мину.

При попытке повторного обстрела с этой же позиции произошел разрыв миномета, в результате чего двое боевиков 36-й бригады доставлены в военный госпиталь г. Мариуполя в крайне тяжелом состоянии.

С начала текущих суток боевики 36-й бригады обстреляли район н. п. Ленинское, выпустив 12 мин калибром 82 мм. Информация о потерях среди мирного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью исключения обвинений подразделений НМ Республики в провокациях.

За истекшие сутки выявлено размещение одного БТР-60 54 омбр в районе н. п. Новобахмутовка, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

С целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения в зоне ответственности 56 омпбр, зафиксировано применение в районе н. п. Опытное мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ с задачей подавления станцией «Буковель-АД» каналов управления и навигации Миссии ОБСЕ.

Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 11.11.2020 года.

Увеличение обстрелов со стороны противника связано с прибытием в зону ответственности 56-й и 36-й бригад ВСУ журналистов телеканалов «1+1» и ICTV для подготовки и публикации специальных видеорепортажей, обвиняющих НМ в обстрелах позиций ВСУ, в преддверие заседания советников глав «нормандской четверки» в формате видеоконференции.

Однако наши подразделения не отвечают на провокации противника, твердо соблюдая режим прекращения огня.

По имеющейся информации, для съемки постановочного видео на позициях 21-го батальона 56-й бригады ВСУ привлечены боевики из дислоцирующейся рядом 79 одшбр. Связано это с тем, что военнослужащие 56-й бригады отказываются участвовать в съемках из-за задержки выплат денежного довольствия, а их сослуживцы из 37-го батальона позвонили на горячую линию МО Украины с жалобой на отсутствие финансирования.

Очередной факт небоевых потерь зафиксирован нами в 137-м батальоне 35 обрмп ВСУ. Несмотря на подрыв 10 ноября мирного жителя, командование 35-й бригады не предпринимает действий по разминированию территории, прилегающей к позициям ВСУ, а наоборот продолжает минирование своих позиций.

Так, при установке противопехотной мины ПМН-2 в районе н. п. Травневое боевиком 137-го батальона 35-й бригады Васильевым сработала аналогичная мина, установленная его сослуживцами.

В результате подрыва Васильев получил осколочные ранения и доставлен в госпиталь города Красноармейск, где ему ампутировали ногу.

В н. п. Красногоровка сотрудники ВСП и военной прокуратуры задержали двух боевиков 3-го батальона 79-й бригады старшего солдата Белозерко и солдата Костюченко, пытавшихся продать ГСМ местному жителю.

В ходе разбирательства следователи прокуратуры установили, что хищение и продажу топлива организовал командир взвода отдельной зенитной ракетной батареи лейтенант Сладкий, который таким образом пытался компенсировать недостачи взвода, выявленные комиссией службы РАВ бригады.