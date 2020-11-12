Сводки от ополчения Новороссии 12 ноября 2020
- 15:58 Украинские боевики пытались продать ГСМ гражданским — НМ ДНР.
- 15:58 НМ ДНР: Украинские боевики разместили технику вдоль линии соприкосновения.
- 15:13 Миномёт «наказал» ВСУшников за обстрел ДНР: сводка с Донбасса.
- 14:24 Умер известный ополченец ДНР.
Украинские боевики пытались продать ГСМ гражданским — НМ ДНР
В н.п. Красногоровка сотрудники ВСП и военной прокуратуры задержали двух боевиков 3 батальона 79 бригады старшего солдата Белозерка и солдата Костюченко, пытавшихся продать ГСМ местному жителю. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Павел Фоменко.
«В ходе разбирательства следователи прокуратуры установили, что хищение и продажу топлива организовал командир взвода отдельной зенитной ракетной батареи лейтенант Сладкий, который таким образом пытался компенсировать недостачи взвода, выявленные комиссией службы РАВ бригады», — отметил он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
НМ ДНР: Украинские боевики разместили технику вдоль линии соприкосновения
За прошедшие сутки выявлено размещение одного БТР-60 54 омбр в районе н.п. Бахмутовка, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Павел Фоменко.
«С целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения в зоне ответственности 56 омпбр, зафиксировано применение в районе н.п. Опытное мобильной группы 20 отдельного батальона РЭБ с задачей подавления станцией «Букавель-АД» каналов управления и навигации Миссии ОБСЕ», сказал он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Миномёт «наказал» ВСУшников за обстрел ДНР: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Павла Фоменко.
За прошедшие сутки украинская сторона четыре раза нарушила Комплекс дополнительных мер контроля за соблюдением перемирия.
На донецком направлении боевики 56-й бригады с позиций в районе н. п. Опытное выпустили четыре ракеты ПТУР по терминалу аэропорта г. Донецка и одну ракету ПТУР по району н. п. Веселое.
Кроме этого, боевики 23-го батальона 56-й бригады ВСУ, в нарушение первого пункта дополнительных мер, проводили инженерные работы по дооборудованию своих позиций в районе н. п. Пески.
На мариупольском направлении боевики 36-й бригады, преследуя целью спровоцировать наших защитников на открытие огня с позиций, расположенных в районе н. п. Водяное, выпустили в направлении н. п. Ленинское одну 82-мм мину.
При попытке повторного обстрела с этой же позиции произошел разрыв миномета, в результате чего двое боевиков 36-й бригады доставлены в военный госпиталь г. Мариуполя в крайне тяжелом состоянии.
С начала текущих суток боевики 36-й бригады обстреляли район н. п. Ленинское, выпустив 12 мин калибром 82 мм. Информация о потерях среди мирного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.
Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью исключения обвинений подразделений НМ Республики в провокациях.
За истекшие сутки выявлено размещение одного БТР-60 54 омбр в районе н. п. Новобахмутовка, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
С целью недопущения обнаружения беспилотниками СММ ОБСЕ запрещенного вооружения в зоне ответственности 56 омпбр, зафиксировано применение в районе н. п. Опытное мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ с задачей подавления станцией «Буковель-АД» каналов управления и навигации Миссии ОБСЕ.
Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 11.11.2020 года.
Увеличение обстрелов со стороны противника связано с прибытием в зону ответственности 56-й и 36-й бригад ВСУ журналистов телеканалов «1+1» и ICTV для подготовки и публикации специальных видеорепортажей, обвиняющих НМ в обстрелах позиций ВСУ, в преддверие заседания советников глав «нормандской четверки» в формате видеоконференции.
Однако наши подразделения не отвечают на провокации противника, твердо соблюдая режим прекращения огня.
По имеющейся информации, для съемки постановочного видео на позициях 21-го батальона 56-й бригады ВСУ привлечены боевики из дислоцирующейся рядом 79 одшбр. Связано это с тем, что военнослужащие 56-й бригады отказываются участвовать в съемках из-за задержки выплат денежного довольствия, а их сослуживцы из 37-го батальона позвонили на горячую линию МО Украины с жалобой на отсутствие финансирования.
Очередной факт небоевых потерь зафиксирован нами в 137-м батальоне 35 обрмп ВСУ. Несмотря на подрыв 10 ноября мирного жителя, командование 35-й бригады не предпринимает действий по разминированию территории, прилегающей к позициям ВСУ, а наоборот продолжает минирование своих позиций.
Так, при установке противопехотной мины ПМН-2 в районе н. п. Травневое боевиком 137-го батальона 35-й бригады Васильевым сработала аналогичная мина, установленная его сослуживцами.
В результате подрыва Васильев получил осколочные ранения и доставлен в госпиталь города Красноармейск, где ему ампутировали ногу.
В н. п. Красногоровка сотрудники ВСП и военной прокуратуры задержали двух боевиков 3-го батальона 79-й бригады старшего солдата Белозерко и солдата Костюченко, пытавшихся продать ГСМ местному жителю.
В ходе разбирательства следователи прокуратуры установили, что хищение и продажу топлива организовал командир взвода отдельной зенитной ракетной батареи лейтенант Сладкий, который таким образом пытался компенсировать недостачи взвода, выявленные комиссией службы РАВ бригады.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Умер известный ополченец ДНР
Печальная новость пришла из Донецка: в возрасте 51 года скончался депутат I-II созывов Народного Совета ДНР, активный участник событий 2014 года Дмитрий Перепёлкин.
Уроженец Донецка после прохождения срочной службы в спецназе ВВ МВД служил в Донецком ОМОНе, был отмечен государственными наградами, орденами и медалями.
С 1998 по 2006 год был главой представительства международной швейцарской компании (Fribourg) на Украине, в 2006-2011 гг. работал на позициях кризис-менеджера, исполнительного директора торговых сетей и предприятий.
С июля 2014 года был заместителем командира армии ДНР, ВТО первой Славянской бригады.
В ноябре 2014 года был избран депутатом Народного Совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс».
«Сегодняшний день начался с трагической новости. Умер наш соратник, депутат I и II созыва Народного Совета, активный участник событий 2014 года, автор закона „О государственной границе ДНР” и других законов в сфере обороны и безопасности, Дмитрий Николаевич Перепелкин. Примерный муж и отец. Сердце воина остановилось сегодня утром. Скорбим. Царствие Небесное!» — пишет в Telegram экс-глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
«12 ноября в возрасте 51 года скончался депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Николаевич Перепелкин.
Он был патриотом Республики, человеком с большой буквы, истинным офицером, талантливым законотворцем и настоящим другом.
Жизненный путь Дмитрия Николаевича был наполнен героизмом, отвагой и стремлением оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Он неоднократно побывал в горячих точках во времена СССР, отстаивал свободу и независимость ДНР, а после избрания депутатом оказывал гуманитарную помощь учебным заведениям и многодетным семьям.
Мы запомним Дмитрия Николаевича замечательным, добрым, отзывчивым и искренним человеком. Выражаю соболезнования родным и близким безвременно ушедшего и искренне разделяю всю боль и горечь от невосполнимой утраты. Имя Дмитрия Николаевича, его подвиги, героизм и доброта навсегда сохранятся в наших сердцах в знак безмерного уважения и светлой памяти об усопшем», — присоединяется к соболезнованиям глава администрации Горловки Иван Приходько.
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