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Штраф за неисполнение рекомендаций Роспотребнадзора вне закона

16:01. 12 ноября 2020 69 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Привлечение к ответственности за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом неправомерно, поскольку такие рекомендации не являются обязательными к исполнению.

Верховный Суд Удмуртской Республики от 07.09.2020 № 12-211/2020 пришел к этому выводу при следующих обстоятельствах.

Организация была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает наложение штрафа от 200 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

По мнению проверяющих, работодатель нарушил несколько рекомендаций Роспотребнадзора, утв. письмом от 20.04.2020 № 02/2376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19", а именно:

не проводил опрос работников на наличие респираторных заболеваний;

не измерял температуру с периодичностью 1 раз в 4 часа;

на рабочих местах отсутствовали кожные антисептики для обработки рук;

отсутствовала комната приема пищи, поэтому работники ели на рабочих местах.

Отменяя назначенный организации штраф, суд указал, что ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ наступает за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.06.2020 № 554 санитарные правила и нормы на территории РФ устанавливаются федеральными органами государственной власти и государственными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора.

Это означает, что ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ не может наступить за невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора, которые не являются санитарными правилами, принятыми в установленном порядке.

 

Источник: https://govoritnotariat.com/news/verkhovnyy-sud-udmurtii-otmenil-shtraf-rabotodatelyu-za-nevypolnenie-koronavirusnykh-rekomendatsiy-r/

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 24255 3053
    Русофил 12 ноября 2020 в 16:09

    Судью на мыло ))

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  • 6181 5049
    Женечка 12 ноября 2020 в 16:41

    Только вот это уже не рекомендации, а постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 “О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом”.

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