От студентов до королевы: Европу ждёт масштабное затягивание поясов. Сергей Ануреев
21:58. 12 ноября 2020 154 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Что показал европейцам "Греческий эксперимент" и почему остальным странам пора приготовиться к такому же. Какой сферой экономики скорее всего пожертвует Европа, чтобы удержаться на плаву. Почему европейскому "государству всеобщего благосостояния" пришёл конец. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Сергей Ануреев. Ведущая Елизавета Пашкова.
Евро не устоит доллар завалится а рубль……
Рубль их как всегда обгонит.
А Россия как будет жить без интернета американского и джинсов?
Без мерседесов и Хуго Босс?
Опять кирзачи и запорожцы?
А газет уже почти нет чем зад подтирать?
Нам нельзя без Европы и Америки мы САМИ нихрена делать не умеем.