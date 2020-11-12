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От студентов до королевы: Европу ждёт масштабное затягивание поясов. Сергей Ануреев

21:58. 12 ноября 2020 154 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Что показал европейцам "Греческий эксперимент" и почему остальным странам пора приготовиться к такому же. Какой сферой экономики скорее всего пожертвует Европа, чтобы удержаться на плаву. Почему европейскому "государству всеобщего благосостояния" пришёл конец. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Сергей Ануреев. Ведущая Елизавета Пашкова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P4Js6KtpNVg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24267 3057
    Русофил 12 ноября 2020 в 22:13

    Евро не устоит доллар завалится а рубль……
    Рубль их как всегда обгонит.
    А Россия как будет жить без интернета американского и джинсов?
    Без мерседесов и Хуго Босс?
    Опять кирзачи и запорожцы?
    А газет уже почти нет чем зад подтирать?
    Нам нельзя без Европы и Америки мы САМИ нихрена делать не умеем.

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