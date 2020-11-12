Что показал европейцам "Греческий эксперимент" и почему остальным странам пора приготовиться к такому же. Какой сферой экономики скорее всего пожертвует Европа, чтобы удержаться на плаву. Почему европейскому "государству всеобщего благосостояния" пришёл конец. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Сергей Ануреев. Ведущая Елизавета Пашкова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P4Js6KtpNVg