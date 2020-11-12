Местные выборы почти закончились, и украинские власти начали вести свою «реальную политику» по Донбассу.

Кабмин 5 ноября внес в Раду законопроект о том, что граждан России можно без суда задерживать и отправлять на спецпоселения — по сути, в лагеря. На военном языке это называется интернированием. Тот же термин применяется в документе.

Законопроект теоретически угрожает всем жителям Донбасса и Крыма, которые получили российские паспорта. Причем в документе право определять, кто гражданин РФ, а кто нет, возлагается на СБУ, пишет издание «Страна».

Что написано в законопроекте Шмыгаля

Документ предлагает наделить СБУ правом выявлять граждан «страны-агрессора» и подает информацию о них в Генштаб ВСУ. А тот уже принимает решение об интернировании таких людей — «с учетом реальных и потенциальных военных угроз национальной безопасности Украины».

Какие именно это угрозы — в законе вообще не описывается. Что дает право арестовывать без суда и следствия любых граждан России. Отчитываться о причинах законопроект военных не обязывает.

Далее местным властям предписывается выбирать место для принудительного поселения таких людей «в соответствии с нормами международного гуманитарного права».

То есть речь о создании спецлагерей. Они формируются по согласованию районных и областных администраций с министерством по делам оккупированных территорий.

Под интернированными Шмыгаль понимает следующий термин. Это «лица, подвергнутые интернированию (принудительному жительству в определенных местах граждан государства, угрожающего нападением или осуществляющего агрессию против Украины, находящихся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины)».

Повторимся, какие критерии такой необходимости — в законопроекте не выписывается. Нормы документа действуют в особый период, который на Украине длится с 2014 года.

Говорится, что обжаловать интернирование человек может в порядке, установленном законодательством. То есть, видимо, через суд.

Решение об отмене интернирования принимается «немедленно после окончания боевых действий и принятия указа Президента Украины об отмене военного положения». Или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования.

В общем весьма произвольное позволение задерживать на неопределенный срок любого гражданина России. Также в законопроекте упоминаются и люди без гражданства, которых можно интернировать.

На МИД возложена задача ведения переговоров об освобождении или обмене интернированных, на Мининфраструктуры — их перевозка поездами и предоставление им почтовой связи, а на МинВОТ — общая координация процессами.

Интернированные не несут ответственности за нарушение срока пребывания на Украине. Охранять их в местах принудительного поселения будет нацгвардия. Доставлять туда, а также искать беглецов — нацполиция, которой в том числе разрешается останавливать транспортные средства, если есть информация, что в нем интернированное лицо.

«Делается всё, чтобы никаких подвижек для урегулирования не было»

Вкратце — предлагается людей с российскими паспортами произвольно задерживать и без любых на то оснований отправлять на спецпоселение. И потом использовать их, к примеру, как «обменный фонд».

Помимо россиян, которые еще приезжают на Украину по личным делам (навестить родственников, к примеру), очевидно, что этот законопроект может ударить по жителям Донбасса и Крыма, которые получили российские паспорта.

В законопроекте нигде не сказано, что эта норма не касается граждан Украины, которые получили гражданство РФ. То есть формально, при нахождении у них паспорта России их могут интернировать (пусть даже «до выяснения»).

Примечательно, что решение об интернировании принимается без участия судебных инстанций. Также не сказано, по каким критериям определяется, гражданин ли России тот или иной человек. Решение, судя по букве закона, может вполне быть принято на основании подозрений СБУ.

То есть даже с учетом того, что большинство дончан и крымчан, приезжая на Украину, российские паспорта оставляют дома, все они могут попасть под действие закона.

Законопроект продолжает политические традиции времен Порошенко на разрыв связей с Донбассом и лишения местных жителей элементарных прав на Украине.

Это значит, что вся риторика команды Зеленского о примирении — всего лишь пиар, который нужен для удержания власти перед выборами.

Правда, политолог Вадим Карасев считает, что это еще и самодеятельность Шмыгаля, который подставляет Зеленского.

«Возникает ощущение, что „львовский клан“ занимается скрытым сепаратизмом. С одной стороны, это сигнал людям с неподконтрольных территорий, чтобы убирались в Россию со своими российскими паспортами.

А для тех, кто приедет сюда, хотят подготовить, по сути, инфильтрационные лагеря. С точки зрения политтехнологий, они рассчитывают получить голоса патриотической общественности и уберечься от отставки.

Боятся Порошенко, который, как кажется, после местных выборов оказался на подъеме, и хотят патриотическую повестку забрать себе.

Думаю, что Шмыгаль понимает, что, поднимая такую тему, он подставляет Зеленского. Но страхуется патриотическим электоратом и патриотической общественностью, которые такую идею, в общем-то, легко могут поддержать», — заявил Карасев.

Депутат-мажоритарщик из «Луганской области» Сергей Шахов заявил, что Рада за эту инициативу не проголосует.

«Такие идеи — это просто невозможно! Я сам из Луганской области и не представляю, чтобы кого-то из моих близких вынудили принудительно где-то находиться после переезда из Луганска, чтобы доказать свою преданность Украине.

Конечно, надо поднимать эту тему и спрашивать у авторов этого проекта, что они имели в виду и на что рассчитывали, когда подавали этот проект. Ни за какие инфильтрационные лагеря мы голосовать не будем, и я не понимаю, как можно такое поддерживать».

По мнению политолога Руслана Бортника, эта инициатива направлена на подрыв переговорного процесса по Донбассу.

«Делается все, чтобы никаких подвижек для политического урегулирования не было. Только намечается какой-то прогресс, власть делает все, чтобы вызвать рвотный рефлекс по ту сторону линии разграничения.

Это подрывает доверие между переговорными сторонами, срывает любые попытки мирного процесса. Выглядит еще и как возможная угроза зачистки для жителей контролируемых территорий.

В любом случае эти цели и инструменты преступны, у государства есть все полномочия, чтобы не создавать проблем жителям неподконтрольных территорий, которые и так достаточно настрадались.

Странно получается, с одной стороны говорят о двойном гражданстве, а с другой — предлагают такие идеи, которые не способны ни на что, кроме как вызвать крайне агрессивную реакцию у жителей Донбасса.

И чтобы остальные регионы не обольщались, всегда можно ввести поправочку на венгерские и румынские паспорта», — заявил Бортник.

Его коллега Михаил Погребинский считает, что поданный законопроект — часть борьбы украинских элит за внимание новой президентской администрации США.

«Сейчас идет сражение за то, кто представит для новой американской администрации себя в роли главных партнеров. Порошенко уже показал, что он готов. Зеленский еще раньше, чем Порошенко, поздравил Байдена.

А теперь почему бы Шмыгалю не поучаствовать в таком конкурсе на самого главного антироссийского политика», — заявил Погребинский.