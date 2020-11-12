Главная » Видео, Мировоззрение, Психология, Творчество

Когда наступит всеобщее счастье?

12:00. 12 ноября 2020 41 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m9TioYIyznc

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...мало заботимся о погашенной свече, когда наступил день? Из Э.Мелло Мудрый.... После долгих лет безупречности наступает момент, когда энергетические поля распрямляются. При...ним.... Притча Только во всеобщем счастье можно найти личное счастье. Гоббс,1588-1679...
Развал Союза, "застой" Путина и рывок России
...скупать люди в 2014, когда доллар полез вверх. ...когда грудью на амбразуру. Это не когда отнял все у олигарха и наступило всеобщее счастье.... Это не когда сломал всю ... правильно. Это не когда в собственном доме ремонт...
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
... найти МОЖНО тогда, когда всё же понимание наступает. Суть любого диабета... ощущения склада (правой почки), наступает режим перегрузки поджелудочной железы, при...медицинское образование?» Ответ: «К всеобщему счастью – нет. Когда заканчивал школу в Москве – ...
Славянский гороскоп восстановлен по обрывочным сведениям из древних источников
...играет и смеется. Но когда наступает время любви, ей ...Она - богиня любви, покровительница счастья и красоты. Людям, находящимся...домашнего тепла и семейного счастья. Брачные обряды Древней Руси...принесет богатство, почет и всеобщее уважение. Не рекомендуется ...
Зло-Добро
... нас на всё это. И когда наступит Судный день,пусть все эти... программой «отбери и съешь!»; доказательство – всеобщая зависть, уважение «крутых», мечты об...». Индейская притча. Главным условием своего Счастья считаю особое – Доброе состояние души...
Самопрограммирование-3: Недостатки - Благодарность
...ему больше всего хочется добиться всеобщего признания. Честерфилд,1694-1733...Т. Уильямс Все желания – «грабли» (когда наступаешь на зубья и неотвратимо получаешь... Вадим Сикорский, «Заповедь» Принцип Счастья: рассматривать действительное как желаемое. Перефраз...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)