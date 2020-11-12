Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Что мы знаем о “Доминионе”?

13:58. 12 ноября 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


- Что мы знаем о "Доминионе"?
- Он пытался изменить наши выборы и был пойман (с) Дональд Трампа

PS. Доминион – электронная система подсчета голосов действующая на выборах в США.
PS2. Помимо использования системы для вбросов голосов за Байдена и вычитания голосов за Трампа в результате "случайных сбоев", "Доминион" обвинияют в том, что система связана с Фондом Клинтонов и и рядом структур Джорджа Сороса.

Плюс о мертвых душах в Пенсильвании:

В графстве Аллегейни прогнозируемое количество избирателей старше 90 составляет приблизительно 3 500 человек. Реальные избиратели старше 90 на этих выборах? 11 654. Что здесь происходит?
Это некоторые из тех, кто голосовал в Пенсильвании.
840 были от 101 года и старше
39 пережили Гражданскую войну
45 человек родились в 1800-х годах.
Только в Филадельфии фраза «значимый доступ» приводит к тому, что наблюдатели от президента Трампа находились так далеко, что им приходилось пытаться использовать бинокль для наблюдения, и даже этого было недостаточно, чтобы увидеть подсчет бюллетеней.

https://twitter.com/PhillyGOP – цинк

Метки: байден, выборы, доминион, США, Трамп

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6321366.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Разведчик Вячеслав Трубников о том, что значит Индия для России
... странам Востока». Знаю английский и хинди. Так что моя последующая жизнь... доминионом. Но со школьной скамьи мы знаем об индийской цивилизации. Так что...чтобы этот разрыв сократить.Не знаю, где еще в мире ... о том, что они хотят, что они могут, что они не могут...
Как уничтожали память. Часть 6
....7. Современная эстония была Шведским Доминионом в 1561-1721 годах. — шведы... Империю... 2.8. Два шведских доминиона, Финляндия и эстония, называют Швецию... переводе на русский язык, и знаем, что имеется кардинальная разница в ЦелеПолагании...
Возраст Руси, ч.4
... до Христа.Но напомню, что уже знаем (см. http://cont.ws...их мы уже знаем как Гета),- Даки (тоже знаем как Гета),- Авары...7. Современная Эстония была Шведским Доминионом в 1561-1721 годах.- ...Империю...2.8. Два шведских доминиона, Финляндия и Эстония, называют ...
Мнение извне (из комментариев к теме одной)
...", чётко поняли, что дело в том, что они другой породы, что окружающие их... бог: Иди и убей, не знай жалости ни к кому! Избранные... Nations. Единственная страна, называемая Доминион ( Израильский Доминион от моря до моря) The...
Секс-рабство детей в "чопорной" Британии
...Австралию». Далее сообщается, что попечительские агентства, работая ...переселению людей в заграничные доминионы Ее Величества. Хотя ...колонии было стремление населить доминионы Канады, Родезии, Новой...чертах уже знаем, за исключением разве что некоторых нюансов....
Сукин сын Пушкин! Прекраса Собакина.
...спешил делать выводы, зная как причудливо передаются титулы... временных лет» сообщает, что смерти Олега предшествовало небесное ... наверное начинает понимать, что перед нами самая обычная ...Средневековой Руси и ее доминионов-колоний. Никакого древнего еврейского...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)