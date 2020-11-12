Что мы знаем о “Доминионе”?
13:58. 12 ноября 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- Что мы знаем о "Доминионе"?
- Он пытался изменить наши выборы и был пойман (с) Дональд Трампа
PS. Доминион – электронная система подсчета голосов действующая на выборах в США.
PS2. Помимо использования системы для вбросов голосов за Байдена и вычитания голосов за Трампа в результате "случайных сбоев", "Доминион" обвинияют в том, что система связана с Фондом Клинтонов и и рядом структур Джорджа Сороса.
Плюс о мертвых душах в Пенсильвании:
В графстве Аллегейни прогнозируемое количество избирателей старше 90 составляет приблизительно 3 500 человек. Реальные избиратели старше 90 на этих выборах? 11 654. Что здесь происходит?
Это некоторые из тех, кто голосовал в Пенсильвании.
840 были от 101 года и старше
39 пережили Гражданскую войну
45 человек родились в 1800-х годах.
Только в Филадельфии фраза «значимый доступ» приводит к тому, что наблюдатели от президента Трампа находились так далеко, что им приходилось пытаться использовать бинокль для наблюдения, и даже этого было недостаточно, чтобы увидеть подсчет бюллетеней.
https://twitter.com/PhillyGOP – цинк