Лучше бы их не было. Но кто знает или может гарантировать? Доходы российского бюджета в 2020-ом вместо запланированных 20,379 трлн рублей составят, по данным РБК, 16,8 трлн. Минус 3,579 трлн. В следующем, 2021-ом, доходы предполагается, вырастут до 18,8 трлн руб. И это всё равно меньше бюджетных сборов доковидкного, 19-го года, когда в казну поступило 19,970 трлн рублей.

Нельзя в полной мере согласиться и с позицией ректора РАНХиГС Владимира Мао, когда он говорит, что российские меры поддержки оказались более эффективными, чем, скажем, в ЕС или Штатах. Каждый «спасал» экономику в меру собственных возможностей. Да, в определённой степени, российская власть была точна и ювелирна, добившись лишь 4% падения ВВП, затратив на совокупные меры поддержки 3,5 – 3,8%. Германия, например, заплатила за падение в 6% — 4,8% ВВП, Франция за 5,1% — 9,8%, а Штаты 11% за 4,2%. Однако, это истории не только и не столько про точность и ювелирность. Это рассказ о том, что такие ресурсы в этих странах были, а у нас – нет.

Пока Штаты, удерживают роль мирового эмиссионного центра, их не будет. Запасным игроком на поле резервных валют является ЕС, что чётко прослеживается на табло каждого обменника страны. В данный момент эмиссионные возможности нашей национальной валюты строго ограничены объёмом экспорта. Такое унизительное – плетью обуха не перешибёшь, но – факт.

Член экспертного совета «За Правду» Андрей Подойницын, мне кажется очень точно ухватил суть главного финансового документа страны: « В условиях, когда весь мир живёт в состоянии тотальной неопределённости, именно это слово является сегодня главным в словаре политологов и экономистов, российский бюджет сформирован, чтобы обеспечить объёмы максимального резервирования и страхования от максимального же количества потенциальных бед. С оперативной и тактической точки зрения – это грамотный, сделанный на высоком исполнительском уровне документ.»

А давайте зададим принципиально иной, стратегический вопрос: как изменится Россия через год, или три, в 2023-ьем? Доходы бюджета — 22,3 трлн руб, расходы: 23,67 трлн руб, дефицит 1,41 трлн рублей или 1,1% ВВП, рост в районе 3%. Не вдохновляет.

«Для осуществления экономического рывка пора и срочно скорректировать всю политико-экономическую повестку развития страны – заметил Андрей Подойницын, и автор согласен с ним – «Чтобы формировать не ситуативный, а долгосрочный курс России требуется восстановить Госплан, точнее создать новый — Госплан 2.0 и установить горизонт планирования развития страны на базе цифрового управления, построение межотраслевой и региональной модели будущего, с чётко установленными целями на 20 и более лет.»

Неизбежно такая трансформация приведёт страну к изменению текущего института собственности. Сейчас не о банальной национализации, или конфискациях, или о чём-то схожем – неких сполохах пламени в мутной голове либерала, который в рамках одной статьи, умудряется совместить тезисы: санкции и торговые войны плохо для мировой экономики, санкции и торговые войны против России – отличное и справедливое решение, их нужно больше.

Солидарная экономика – это и передача всех природных богатств гражданам России, только не на базе примитивной ваучеризации. Возможно, это наследственная акция, предполагающая дивиденды, то есть, делающая каждого соучастником, гражданином, а не пассивным наблюдателем и дешёвым конформистом огромного корабля Российская Федерация.

Трансформация институтов собственности и стратегическое планирование – Госплан 2.0 – логичные рычаги для реализации политики экономического рывка, в условиях, не конкурентной, давайте без политеса назовём вещи своими именами – а остро враждебной, имеющей своей конечной целью колонизацию России, среды. И нам нужен новый ресурс и база для ускоренного, мобилизационного развития.

Госплан 2.0 — это эффективное управление не только ВПК, но и другими решающими картами будущего: высокого – технологическим сектором и наукой, инфраструктурным развитием. Созданием различных форм межгосударственных партнёрств целенаправленно расширяющих эмиссионную базу национальной валюты, нацеленных на вытеснение доллара и т.д

Из положительного: предусмотренный бюджетом 2021 уровень финансирования ВПК и армии исключает возможность со стороны кого-либо нанести России военное поражение и оставляет в нашем распоряжении самый ценный ресурс – время. Нельзя его упустить.

Источник: https://polit.ru/article/2020/11/11/budjet/