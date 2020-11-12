Бюджет 2021-2023гг — продолжение тактики Путина избегать конфликтов и падений
Лучше бы их не было. Но кто знает или может гарантировать? Доходы российского бюджета в 2020-ом вместо запланированных 20,379 трлн рублей составят, по данным РБК, 16,8 трлн. Минус 3,579 трлн. В следующем, 2021-ом, доходы предполагается, вырастут до 18,8 трлн руб. И это всё равно меньше бюджетных сборов доковидкного, 19-го года, когда в казну поступило 19,970 трлн рублей.
Нельзя в полной мере согласиться и с позицией ректора РАНХиГС Владимира Мао, когда он говорит, что российские меры поддержки оказались более эффективными, чем, скажем, в ЕС или Штатах. Каждый «спасал» экономику в меру собственных возможностей. Да, в определённой степени, российская власть была точна и ювелирна, добившись лишь 4% падения ВВП, затратив на совокупные меры поддержки 3,5 – 3,8%. Германия, например, заплатила за падение в 6% — 4,8% ВВП, Франция за 5,1% — 9,8%, а Штаты 11% за 4,2%. Однако, это истории не только и не столько про точность и ювелирность. Это рассказ о том, что такие ресурсы в этих странах были, а у нас – нет.
Пока Штаты, удерживают роль мирового эмиссионного центра, их не будет. Запасным игроком на поле резервных валют является ЕС, что чётко прослеживается на табло каждого обменника страны. В данный момент эмиссионные возможности нашей национальной валюты строго ограничены объёмом экспорта. Такое унизительное – плетью обуха не перешибёшь, но – факт.
Член экспертного совета «За Правду» Андрей Подойницын, мне кажется очень точно ухватил суть главного финансового документа страны: « В условиях, когда весь мир живёт в состоянии тотальной неопределённости, именно это слово является сегодня главным в словаре политологов и экономистов, российский бюджет сформирован, чтобы обеспечить объёмы максимального резервирования и страхования от максимального же количества потенциальных бед. С оперативной и тактической точки зрения – это грамотный, сделанный на высоком исполнительском уровне документ.»
А давайте зададим принципиально иной, стратегический вопрос: как изменится Россия через год, или три, в 2023-ьем? Доходы бюджета — 22,3 трлн руб, расходы: 23,67 трлн руб, дефицит 1,41 трлн рублей или 1,1% ВВП, рост в районе 3%. Не вдохновляет.
«Для осуществления экономического рывка пора и срочно скорректировать всю политико-экономическую повестку развития страны – заметил Андрей Подойницын, и автор согласен с ним – «Чтобы формировать не ситуативный, а долгосрочный курс России требуется восстановить Госплан, точнее создать новый — Госплан 2.0 и установить горизонт планирования развития страны на базе цифрового управления, построение межотраслевой и региональной модели будущего, с чётко установленными целями на 20 и более лет.»
Неизбежно такая трансформация приведёт страну к изменению текущего института собственности. Сейчас не о банальной национализации, или конфискациях, или о чём-то схожем – неких сполохах пламени в мутной голове либерала, который в рамках одной статьи, умудряется совместить тезисы: санкции и торговые войны плохо для мировой экономики, санкции и торговые войны против России – отличное и справедливое решение, их нужно больше.
Солидарная экономика – это и передача всех природных богатств гражданам России, только не на базе примитивной ваучеризации. Возможно, это наследственная акция, предполагающая дивиденды, то есть, делающая каждого соучастником, гражданином, а не пассивным наблюдателем и дешёвым конформистом огромного корабля Российская Федерация.
Трансформация институтов собственности и стратегическое планирование – Госплан 2.0 – логичные рычаги для реализации политики экономического рывка, в условиях, не конкурентной, давайте без политеса назовём вещи своими именами – а остро враждебной, имеющей своей конечной целью колонизацию России, среды. И нам нужен новый ресурс и база для ускоренного, мобилизационного развития.
Госплан 2.0 — это эффективное управление не только ВПК, но и другими решающими картами будущего: высокого – технологическим сектором и наукой, инфраструктурным развитием. Созданием различных форм межгосударственных партнёрств целенаправленно расширяющих эмиссионную базу национальной валюты, нацеленных на вытеснение доллара и т.д
Из положительного: предусмотренный бюджетом 2021 уровень финансирования ВПК и армии исключает возможность со стороны кого-либо нанести России военное поражение и оставляет в нашем распоряжении самый ценный ресурс – время. Нельзя его упустить.
27 процентов на оборону и силовиков, 15 процентов на так называемую секретную часть, которая обычно идёт на поддержку тех же силовиков и закупку оружия. С дальнейшим увеличением бюджета в следующие 2 года. Зато сократится финансирование социалки, образования, здравоохранения и науки. Уныло все как-то.
Согласен про унылость.) Какой-то Гена Орлов вывел из бюджета Выборга 700 + 800 млн.руб. ( по данным СМИ). Сидит под домашним арестом.
Копейки.
Вот из бУджета Нью-Йорка вывели и сидят по домам без ареста
Господин из партии”недорос”,кончайте завидовать!))))
А как не уныло?
Хочешь СЕБЕ отломить кусочек?
Так там желающих.
Вставай в очередь.
Очень уныло ,Сенат утвердил военный бюджет США -1,4трлн дол ,самый большой за всю историюи в нем так же отдельной строкой идут расходы на:
-борьбу с СП2
-борьба с Россией-это сколько всяким НКО,Венедиктовым и др.нечисти отвалят ,а так же всяким Национальным Советам в братских республиках,а то марши совсем затухли
Прям сразу захотелось стать “нечистью Венидиктовым ”
А я бы справился.
Но не дадут мне миллиард.
Так ты ж сам отказался от мешков.)
А почему справился бы? По-моему, именно нечисть и Венедиктова тут и олицетворяете. Только уровня Ящика, так ведь тут и дым пожиже и труба пониже. Как говорится, по- овну и тазик.
Ну так это 17 процентов от всего бюджета США, а у нас сорок. У них 24 процента на здравоохранение и 24 на социалку вместо наших 4 и 18 соответственно. Никакого перекоса не наблюдаете?
наблюдаю и думаю ,что к чему -то готовятся и опасаются за службы ,чтобы не подвели.И потом их 17 в разы больше в номинале наших 40.Ну, что Женя ,просим убежища у Жоры??
Оно нам надо? Десять сармат гарантированно уничтожат Штаты. Мне Новая Зеландия нравится.
Перекос в последствиях пандемии.
Не наблюдаешь?
Такие деньжищи в Америчке выделены а толку?
Что-то не так?
Или так и должно быть?
Анонсирована большая пресс конференция Путина.Медведев выступил с обращением немедленно нарастить количество вакцины,он ответственный за это.14,11,2020 выступление Трампа.-это из-за него оказывается нам подсунули ковид на год раньше,еще бы год просто с вирусом пожили и поездили.Но это не всё -у них вторая часть спектакля ,им понравилось -все слушаются ,исполняют команды:
“Экологический кризис сразу после реализации проекта COVID-19 должен стать главной движущей силой проекта Глобализации в мире. Одна из главных ролей в проекте «Экокризис», помимо Греты Тунберг, отводится Всемирному фонду дикой природы (WWF).
WWF — проект, созданный совместно Старыми и Новыми глобальными элитами после второй мировой войны группой Рокфеллеров (ставшей в дальнейшем неоконами) и группой Европейских Монархов Виндзоров. Старые элиты, передавая друг другу этот проект, вели его именно к дню сегодняшнему. Принц Бернард Нидерландский (первый президент WWF) и принц Филипп Маунтбаттен Британский сформировали цели, программы и задачи проекта, которые сегодня реализуют принц Чарльз и принц Уильям.”
-Оказывается Ковид закроют ,как проект 21,04,2021года и тогда же уйдет Лизка и начнут экологический эксперимент -что же это будет?? Хохол признавайся ,у тебя есть Деза ,-всех тупых совков истребят или только тех,кто откажется признавать их дворцовый **********.
Кровинка родненькая, куда тебя понесло ? Уже шестиметровых собак разглядываешь ?
У себя посмотри. Какие цены при той же ставке рефинансирования.
Во набегали бегуны по улицам. Это же готовится поздравление с новым годом.
Они то от Америки свое получили за беготню. А ты ?