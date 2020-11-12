90-е не научили? Чем грозит продажа “Калашникова”. Константин Сивков
07:42. 12 ноября 2020 254 просмотра 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Легендарный концерн Калашников продан "за три копейки" бывшему чиновнику. Для чего это было сделано и чем может обернуться для РФ. Ситуацию комментирует Константин Сивков.
Самая дорогая квартира в Москве оценивается в 2,7 млрд рублей. Такие данные приводит компания “Метриум”.
На втором месте по дороговизне – апартаменты в башне “Федерация. Восток” в “Москва-Сити”. Они выставлены на продажу за 2,5 млрд рублей.
Замыкают тройку апартаменты в центре Москвы за 2,1 млрд рублей.
По всей видимости,ему на квартиру в Москве не хватило денег и потому он решил купить концерн “Калашников”.
Ему ХВАТИЛО денег и на квартиру и на Калашникова.
И ещё осталось отдать ДОЛГИ Калашникова и вложиться в его развитие.
Ибо в настоящее время там всё печально.
И чё ты не юрист? Ещё не поздно,иди,тоже лярд заработаешь.)
Да,да,там всё очень “печально”потому-то они и хотят потерять свои деньги вкладываясь в государственные”печальки.”Хрен с теми деньгами,они о России думают,спать не могут, не могут кушать.
Поздравляю тебя КТ ,оторвись ужо,вырази справедливый гнев ,погорюй уже о ненавистной России ,шо не согласилась на полный отрыв ридной неньки в Европу и уперлась в Донбассе.
Вчера у Соловьева ,Кургенян ,профессора МГУ,МГИмо Сидоров и Астафьев орали ,что все -конец,мы окружены ,нас подпалили ,братья сдают Москву (что правда )-на Западе -Польше ,на юге -Турции ,а обе эти прости…ки служат Лизке.Ужо в Казани вывесили флаг Турции .Мол Запад вместе с олигархами и Навльнерами приступает ко второй части балета -делить Россию,как СССР на части .Началась 4 мировая ,потому как 3-я мировая с победой СССр ,актом капитуляции и анексией активом уже была ,но совки с Зю её не заметили.
Похоже ведь на правду -то .У всех ,кто против России и русских всё похоже на правду =Серые ,Игореша ,Владимиры с Вечеславами(я шизиков со справками ,типа наблюдателя не беру),в этом их конек в ловле тупых лохов и пассионарной ,желающей красиво жить ,молодежи.А вот для чего им это нужно ??Если заработать на легоньком предательстве бывшей родины (белоруссы и хохлы ,черно—жо–ых своими не считаю)-это одно ,все любят деньги теперь -всё в семью,говорит Хохол,но ведь нет -они истово хотят уничтожения ,унижения ,которое сами поимели и мстят ,как могут окрепшему и не сдающемуся государству.
С чем меня поздравляете?Поздравте нового хозяина “Калашникова”с выгодным приобретением.
Правда Русофил считает,что он по доброте душевной это сделал,просто хочет отдать ДОЛГИ Калашникова и вложиться в его развитие.Ибо в настоящее время там всё печально.)))Вообще в этой истории торчат уши Дворковича,потому и цена такая,он то порядок наведёт.)
Иногда,”Когда Вы говорите,Марина, впечатление такое, что вы бредите”.
ты повторяешься ,поздравила ,что тебе фредматик тему для души подкинул.
Успех русской армии в 1-ю мировую войну обнулился из-за нехватки снарядов и взрывчатых веществ: частные компании просто задрали на порядок цены. Генералу, химику В.Н. Ипатьеву пришлось создавать госпроизводство этих “расходников” буквально с нуля, когда нашу армию уже заливал газами будущий нобелевский лауреат, немецкий еврей Фриц Габер.
В снабжении русской армии в русско-турецкую войну в середине 19-го века также подвизалось много частных предпринимателей. Один из них, известный всем по “находке” “Трои” археолог-самоучка, еврей Генрих Шлиман, разжился на поставке гнилого сукна. Избегая уголовного преследования, эмигрировал. На старость лет его замучила ностальгия по России, где можно делать “easy money”. Просил министерство иностранных дел о возвращении. Царь (кажется, Ал-др-2) был об этом извещён, на что прореагировал исторической фразой: “Пусть приезжает, повесим!”
Извини Брахман ,но не бывает без личности позиции и содержание предлагаемых статей и мыслей здесь на ЯП -это подтверждает.Конечно ,можно часами про куртки и ботинки со стельками или о медитации и поисках Я собственного,но уже бы разбежались все от скуки.Личность и есть самое интересное и они такие разные ,ты ведь не храм строишь из ЯП.
Дорогу осилит идущий…