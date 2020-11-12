Сегодня исполняется 80 лет удару британских торпедоносцев по итальянскому флоту в Таранто. Операция во всех отношениях знаковая, предвосхитившая более чем на год Перл-Харбор.Иногда, налет на Таранто ошибочно называют итальянским Перл-Харбором, хотя по времени это скорее Перл-Харбор можно называть "американским Таранто".Японцы лучше прочих сделали выводы из очередной неудачи итальянцев и применили в том числе и этот опыт против американцев.Тихоходные британские бипланы-торпедоносцы оказались на редкость эффективными, а итальянцы в очередной раз сели в лужу. Более современные японские самолеты через год добились при аналогичном налете еще более крупных успехов и если бы не ошибки командования операцией, результаты могли быть еще более впечатляющими.В итоге, 20 британских торпедоносцев "Суордфиш" с авианосца "Илластриес" потопили 3 итальянских линкора (все корабли легли на грунт в гавани Таранто – 1 так и не был отремонтирован, а два других итальянцы подняли и ввели в строй через полгода) и повредили еще несколько кораблей, потеряв лишь 2 самолета.Собственно, именно с Таранто началась эпоха авианосцев. Чтобы все это осознали, потребовалось еще некоторое время.Построенный в нулевых итальянский авианосец "Кавур" назван в честь линкора потопленного в Таранто 12 ноября 1940 года. Такая вот преемственность.Картинка наглядная, но с ошибкой – атака была 12, а не 14 ноября.Сохранившаяся хроника.Линкор "Конте ди Кавур". После Таранто более не воевал.Линкор "Кайо Дуилио".Литторио.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6320576.html