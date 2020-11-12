80 лет рейду на Таранто
02:24. 12 ноября 2020 103 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сегодня исполняется 80 лет удару британских торпедоносцев по итальянскому флоту в Таранто. Операция во всех отношениях знаковая, предвосхитившая более чем на год Перл-Харбор.
Иногда, налет на Таранто ошибочно называют итальянским Перл-Харбором, хотя по времени это скорее Перл-Харбор можно называть "американским Таранто".
Японцы лучше прочих сделали выводы из очередной неудачи итальянцев и применили в том числе и этот опыт против американцев.
Тихоходные британские бипланы-торпедоносцы оказались на редкость эффективными, а итальянцы в очередной раз сели в лужу. Более современные японские самолеты через год добились при аналогичном налете еще более крупных успехов и если бы не ошибки командования операцией, результаты могли быть еще более впечатляющими.
В итоге, 20 британских торпедоносцев "Суордфиш" с авианосца "Илластриес" потопили 3 итальянских линкора (все корабли легли на грунт в гавани Таранто – 1 так и не был отремонтирован, а два других итальянцы подняли и ввели в строй через полгода) и повредили еще несколько кораблей, потеряв лишь 2 самолета.
Собственно, именно с Таранто началась эпоха авианосцев. Чтобы все это осознали, потребовалось еще некоторое время.
Построенный в нулевых итальянский авианосец "Кавур" назван в честь линкора потопленного в Таранто 12 ноября 1940 года. Такая вот преемственность.
Картинка наглядная, но с ошибкой – атака была 12, а не 14 ноября.
Сохранившаяся хроника.
Линкор "Конте ди Кавур". После Таранто более не воевал.
Линкор "Кайо Дуилио".
Литторио.
Три кукурузника потопили три линкора это конечно нечто на линкорах явно был сон час.
Ну так итальянцы особо в битвах и не прославились, даже когда не спали. Ну а “Суордфиш” себя неплохо проявили и в атаках на “Бисмарк”.
Не знаю не знаю если Кирова утопили прямо на рейде в Севастополе вместе с командой и ничего им за это не было итальянцы тоже что то могут. Само наличие линкоров у Италии говорит о многом. Тут другое должен линкор отбиваться от бипланов хотя бы а если не отбивается то зачем эта куча железа.
Кто потопил “Новороссийск” неизвестно, а если и известно то это не афишируют. Конечно линкоры могут отбиваться от бипланов, но это в движении и днём, в данном случае нападение было ночью, даже если и вахта не проспала то отбиваться от нескольких десятков бипланов не просто, а судьбу линкора могла решить одна торпеда.