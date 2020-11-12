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80 лет рейду на Таранто

02:24. 12 ноября 2020 103 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


Сегодня исполняется 80 лет удару британских торпедоносцев по итальянскому флоту в Таранто. Операция во всех отношениях знаковая, предвосхитившая более чем на год Перл-Харбор.
Иногда, налет на Таранто ошибочно называют итальянским Перл-Харбором, хотя по времени это скорее Перл-Харбор можно называть "американским Таранто".
Японцы лучше прочих сделали выводы из очередной неудачи итальянцев и применили в том числе и этот опыт против американцев.
Тихоходные британские бипланы-торпедоносцы оказались на редкость эффективными, а итальянцы в очередной раз сели в лужу. Более современные японские самолеты через год добились при аналогичном налете еще более крупных успехов и если бы не ошибки командования операцией, результаты могли быть еще более впечатляющими.
В итоге, 20 британских торпедоносцев "Суордфиш" с авианосца "Илластриес" потопили 3 итальянских линкора  (все корабли легли на грунт в гавани Таранто – 1 так и не был отремонтирован, а два других итальянцы подняли и ввели в строй через полгода) и повредили еще несколько кораблей, потеряв лишь 2 самолета.
Собственно, именно с Таранто началась эпоха авианосцев. Чтобы все это осознали, потребовалось еще некоторое время.
Построенный в нулевых итальянский авианосец "Кавур" назван в честь линкора потопленного в Таранто 12 ноября 1940 года. Такая вот преемственность.


Картинка наглядная, но с ошибкой – атака была 12, а не 14 ноября.


Сохранившаяся хроника.


Линкор "Конте ди Кавур". После Таранто более не воевал.


Линкор "Кайо Дуилио".


Литторио.





















Метки: 1940, авианосцы, британская империя, война на море, вторая мировая война, италия, таранто, флот

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6320576.html

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 3793 2895
    Игорь 12 ноября 2020 в 9:14

    Три кукурузника потопили три линкора это конечно нечто на линкорах явно был сон час.

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    • 16622 12506
      SergeevИгорь 12 ноября 2020 в 9:57

      Ну так итальянцы особо в битвах и не прославились, даже когда не спали. Ну а “Суордфиш” себя неплохо проявили и в атаках на “Бисмарк”.

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      • 3793 2895
        ИгорьSergeev 12 ноября 2020 в 10:26

        Не знаю не знаю если Кирова утопили прямо на рейде в Севастополе вместе с командой и ничего им за это не было итальянцы тоже что то могут. Само наличие линкоров у Италии говорит о многом. Тут другое должен линкор отбиваться от бипланов хотя бы а если не отбивается то зачем эта куча железа.

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  • 16622 12506
    Sergeev 12 ноября 2020 в 11:18

    Кто потопил “Новороссийск” неизвестно, а если и известно то это не афишируют. Конечно линкоры могут отбиваться от бипланов, но это в движении и днём, в данном случае нападение было ночью, даже если и вахта не проспала то отбиваться от нескольких десятков бипланов не просто, а судьбу линкора могла решить одна торпеда.

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