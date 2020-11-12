2012. Повседневная жизнь Пхеньяна
08:17. 12 ноября 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
2012. Женщина с поддельной рубашкой от Prada
2012. Агитационная машина с громкоговорителями
2012. Девочка в метро
2012. Девочка с зонтиком
2012. Девочка собирается во дворец школьников мангёндэ
2012. Девушка показывает себя на поляроиде
2012. Закрытая АЗС
2012. Люди играют в видеоигры в молодежном парке Кэсон
2012. Магазин DVD и подарков в метро
2012. Магазин на шоссе Пхеньян – Кесон
2012. Мальчик, одетый в одежду с изображением Микки Мауса
2012. Меню ресторана быстрого питания в молодежном парке Кэсон
2012. Местные жители в западной одежде
2012. Молодая женщина в вагоне поезда в метро
2012. Новостройки в центре города
2012. Обучение катанию на роликовых коньках
2012. Площадь Ким Ир Сена
2012. Постановка оперы «Евгений Онегин»
2012. Приготовление пиццы в итальянском ресторане
2012. Сотрудница метро
2012. Студенты занимаются бальными танцами
2012. Телега, запряженная волом в городе