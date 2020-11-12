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2012. Повседневная жизнь Пхеньяна

08:17. 12 ноября 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



2012. Женщина с поддельной рубашкой от Prada


2012. Агитационная машина с громкоговорителями


2012. Девочка в метро


2012. Девочка с зонтиком


2012. Девочка собирается во дворец школьников мангёндэ


2012. Девушка показывает себя на поляроиде


2012. Закрытая АЗС


2012. Люди играют в видеоигры в молодежном парке Кэсон


2012. Магазин DVD и подарков в метро


2012. Магазин на шоссе Пхеньян – Кесон


2012. Мальчик, одетый в одежду с изображением Микки Мауса


2012. Меню ресторана быстрого питания в молодежном парке Кэсон


2012. Местные жители в западной одежде


2012. Молодая женщина в вагоне поезда в метро


2012. Новостройки в центре города


2012. Обучение катанию на роликовых коньках


2012. Площадь Ким Ир Сена


2012. Постановка оперы «Евгений Онегин»


2012. Приготовление пиццы в итальянском ресторане


2012. Сотрудница метро


2012. Студенты занимаются бальными танцами


2012. Телега, запряженная волом в городе
Метки: история, корея, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7466567.html

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