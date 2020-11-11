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Освобождённый от опьянения иллюзии и иллюзорных смертных ограничений, сверх-человек знает своё земное имя и владения, но никогда не одержим и не ограничен ими. Живя в мире, он не от мира. Он осознаёт голод, жажду и другие состояния тела, но его внутреннее сознание отождествляет себя не с телом, но с Духом.