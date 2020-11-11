Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Я выносила раненых с поля боя | Я помню

17:07. 11 ноября 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nxuIkU1vFCg

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сестра, ты помнишь, как из боя, меня ты вынесла тогда...
..._man в Сестра, ты помнишь, как из боя, меня ты вынесла тогда... время войны вынесла с поля боя более 480 раненых. Награждена «Орденом Ленина», орденами... героическим фронтовым медсестричкам под огнём выносившим раненых бойцов на своих девичьих спинах...
Полковник Николай Лойко. К 70-летию Корсунь-Шевченковской битвы
... Красиловка танки ближним путем через поля двинулись в направлении села Баштечки... окопы, подносили патроны, снаряды, выносили с поля боя раненых и оказывали им помощь. В...-гвардейски». А помнит ли Европа подвиг советского солдата, с боями прошагавшего столько...
Я выносила раненых с поля боя | Я помню
Женщины и война
... Что такое, например, вытащить раненого с поля боя? Я вам сейчас расскажу... Мы... у него на фронте...» *** «Помню, отпустили меня в увольнение. Прежде...я еще в этот день выносила раненых с их оружием. К ... от боли кричать… Я их помню – живых и отчаянных… Не...
Русские женщины в Великой Отечественной войне
...У2. Сейчас паны-поляки не помнят, как русские красавицы-лётчицы ... Здесь я участвовала в боях, выносила раненных. За вынос 40 воинов вместе с ... Всего я вынесла с поля боя 123 раненых бойца и командира.В ... фронта, до сих пор помним её. На Западном фронте ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 29 января 2015
...продолжается, и именно на поле боя решится, замкнет ли ВСН...петель дач и домов, выносят все ценное и отправляют...закодированные рации. Ребята точно помнят, что брали их ...Потом подобные случаи повторялись: собираются раненных вывозить — накрывают возле терминала...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)