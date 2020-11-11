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В Индии из-под воды показался купол древнего храма

07:30. 11 ноября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Еще две сотни лет назад 18-метровй храм посещали люди. Сегодня он затоплен… на 3 метра, считая от вершины купола. А что случилось с остальными 15-ю метрами высоты???
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В индийском штате Одиш из-под воды показался купол древнего храма. Причиной тому стал долгий засушливый период, и как следствие, обмеление реки Маханади.

Об этом сооружении ученым было известно давно. Построенный около 500 лет назад, храм предположительно был посвящён богу Вишну. Около 200 лет назад в Индии после длительного периода проливных дождей, с 1830 по 1850 года, серия сильных наводнений изменили русло Маханади и затопили храм, стоящий на берегу. Вместе с ним под воду ушли и несколько деревень. Всё, что удалось спасти из затопленного храма, это статуя бога Вишну, которая по сей день находится в одном из храмов.

Специалисты Индийского Национального фонда художественного и культурного наследия (INTACH) неоднократно проводили попытки отыскать затопленный храм, но все они оказались безрезультатны. Наконец, в этом году река сильно обмелела и купол храма показался над водой.


Глубина реки в этом месте около 3-х метров, при этом высота храма, как указывают документальные источники, 18 метров. Это означает, что мощный наносы ила и песка толщиной в 15 метров полностью законсервировали здание.


Специалисты INTACH показали несколько фотографий на которых видно амалаку – зубчатый каменный диск, который венчает купол храма.

Амалака – зубчатый каменный диск. Вершина купола.

На эскизе виден масштаб этого сооружения и то, насколько глубоко храм погрузился в ил. Индийские археологи пока не намерены раскапывать храм. Как заявил Анил Дхир, руководитель проекта INTACH, это поможет защитить храм от разграбления.


Синим изображена река


В отчёте INTACH говорится о том, что всего на береговой линии реки Маханади, от устья до Индийского океана, обнаружено около памятников, из которых 65 являются древними храмами.


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Источник.


Сенсация! В Индии из-под воды показался купол древнего храма!




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Метки: археология, вольнодумец, загадки, индия, история, церковь

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5302099.html

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