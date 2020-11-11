*

В индийском штате Одиш из-под воды показался купол древнего храма. Причиной тому стал долгий засушливый период, и как следствие, обмеление реки Маханади.



Об этом сооружении ученым было известно давно. Построенный около 500 лет назад, храм предположительно был посвящён богу Вишну. Около 200 лет назад в Индии после длительного периода проливных дождей, с 1830 по 1850 года, серия сильных наводнений изменили русло Маханади и затопили храм, стоящий на берегу. Вместе с ним под воду ушли и несколько деревень. Всё, что удалось спасти из затопленного храма, это статуя бога Вишну, которая по сей день находится в одном из храмов.

Специалисты Индийского Национального фонда художественного и культурного наследия (INTACH) неоднократно проводили попытки отыскать затопленный храм, но все они оказались безрезультатны. Наконец, в этом году река сильно обмелела и купол храма показался над водой.





Глубина реки в этом месте около 3-х метров, при этом высота храма, как указывают документальные источники, 18 метров. Это означает, что мощный наносы ила и песка толщиной в 15 метров полностью законсервировали здание.