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Сводки от ополчения Новороссии 10 ноября 2020

08:15. 11 ноября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Зеленский мог нанести неожиданный удар по боеготовности подразделений (ВИДЕО)

Зеленский мог нанести неожиданный удар по боеготовности подразделений (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Командование НМ ЛНР продолжает выполнять все меры по контролю соблюдения условий режима перемирия. Подразделения Народной милиции непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность наших граждан.

С целью повышения своего рейтинга в период с 6 по 7 ноября 14-ю и 80-ю бригады ВСУ посетил президент Украины Зеленский.

После своего визита в подразделения ОТГ «Север» и встречи с украинскими боевиками Зеленский заразился коронавирусом. В период его работы, игнорируя санитарно-эпидемиологические меры, он общался с более 100 украинскими боевиками, что не могло не увеличить риск заболеваемости среди боевиков ВСУ.

Также положительные результаты тесты на коронавирусную инфекцию показали у четырёх генералов высшего командного состава Украины, которые находились вместе с ним.

В частности, в числе заболевших — министр обороны Украины Таран и главнокомандующий ВСУ Хомчак.

В преддверии заседания Минской гуманитарной подгруппы украинская сторона пошла на провокацию и сегодня в одностороннем порядке открыла контрольный пункт въезда-выезда КПВВ «Золотое», не согласовав данный вопрос с руководством Республики.

К сожалению, киевское руководство осознанно сменило переговорную позицию и отказалось оборудовать КПП «Счастье» для проезда автомобилей.

Отмечу, сегодня утром нашими наблюдателями зафиксировано происшествие в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ недалеко от пункта пропуска «Счастье». По предварительным данным, в ходе разминирования местности украинскими боевиками произошел подрыв. Количество жертв среди украинских боевиков уточняется.

Мы продолжаем фиксировать факты неудовлетворительного состояния тылового обеспечения ВСУ в зоне «ООС».

Так, военнослужащие 59-й бригады обратились с коллективной жалобой на «горячую линию» Министерства обороны Украины, в связи с неудовлетворительным обеспечением и задержкой поставок продуктов питания.

Согласно заявлению боевиков, задержки с поставками продуктов на передовые позиции составляют до двух недель, не организован вопрос обеспечения горячим питанием.

Недовольство личного состава способствовало прибытию в 59-ю бригаду комиссии штаба ОТГ «Север».

В ходе работы комиссии установлено, что в 3-м батальоне кладовщик продовольственного склада сержант Цапок незаконно списывал получаемое продовольствие. Продукты поставлялись для реализации в магазины близлежащих населенных пунктов.

По предварительной оценке, ущерб от преступной деятельности составил до 100 тысяч гривен. В отношении кладовщика батальона военной прокуратурой проводятся следственные действия.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Подполковник ВСУ заявил о срыве спецоперации в Донецке

Задачей группы ГУР МО было взять штурмом места содержания военнопленных в ДНР.

Бывший сотрудник Министерства обороны Украины, подполковник ВСУ Михаил Николов (позывной «Лермонтов») в интервью одному из украинских СМИ заявил о сорванной спецоперации Главного управления разведки МО по штурму тюрем в Донецке, передает “Анна-Ньюс”.

О себе Михаил Николов сообщил: «Подполковник Вооруженных сил Украины, пошел добровольцем на фронт в батальон «Донбасс» в 2014-м, участвовал в боях за Иловайск. Попал в плен. После плена воевал, вначале в армии, потом как доброволец. Крайняя запись в военном билете – начальник штаба 46-го батальона ВСУ «Донбасс». На сегодня – доброволец, до июля 2020-го — сотрудник подразделения Министерства обороны». 

Он также заявил, что якобы командовал одной из групп захвата, созданной в декабре 2018-го. По словам Михаила, спецоперация по освобождению пленников одной из донецких тюрем была «лично» одобрена находившимся в то время у власти президентом Петром Порошенко. 

«У нас были все основания рассчитывать на успех. Никто ничего подобного не проводил в Донецке, при этом была обеспечена абсолютная секретность. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано», – отметил подполковник.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году подготовка спецоперации продолжилась. По информации Николова, тренировки были качественные и очень тяжелые, бойцы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи, государство вложило большие ресурсы в их обеспечение. 

Однако вместо штурма изолятора в Донецке 8 июля 2020 года произошел штурм секретного базового лагеря украинских разведчиков в Донецкой области. Параллельно в Киеве на Позняках попытались задержать командира их группы с позывным Швед.  

 «Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине Шведа прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? Швед обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения», — рассказал он.

По словам военнослужащего, после срыва спецоперации против всех участников боевой группы открыли уголовные дела по статьям «терроризм» и «создание организованной преступной группы». 

 «Вынужден назвать вещи своими именами — операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу», — рассказал Николов, подчеркнув, что раскрывает «один из важнейших государственных секретов Украины».

Служба безопасности Украины пока никак не отреагировала на обвинение Николова.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Свинарчук раскрыл правду о положении боевиков ВСУ на Донбассе: СБУ проводит спецоперацию (ВИДЕО)

Свинарчук раскрыл правду о положении боевиков ВСУ на Донбассе: СБУ проводит спецоперацию (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Командование НМ ЛНР продолжает выполнять все меры по контролю соблюдения условий режима перемирия. Подразделения Народной милиции непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность наших граждан.

По причине низкого профессионализма и безответственного отношения к исполнению своих обязанностей должностными лицами, украинское военное руководство опасается повторения трагических событий, связанных с пожарами в Луганской области.

В связи с этим командование «ООС» внезапно организовало проверку подчиненных подразделений в зоне ответственности ОТГ «Север».

Так, в 59-й отдельной мотопехотной бригаде отмечена работа комиссии штаба «ООС» под руководством начальника службы пожарной безопасности штаба «ООС» подполковника Маллярчука. В ходе проверки выявлен ряд существенных недостатков, как в штабе бригады, так и в подразделениях, а именно: средства пожаротушения и сигнализации не имеют сертификата качества и отсутствуют акты ежеквартальной проверки.

В местах проживания и общего пользования для отделки помещений используются легковоспламеняющиеся и токсичные материалы, а также отсутствуют переносные и передвижные огнетушители, пожарный рукав с ручным пожарным стволом и покрывала для изоляции очага возгорания.

По итогам проверки, с целью избегания дисциплинарного наказания командованием бригады было предложено Маллярчуку исключить из акта проверки данные недостатки за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч гривен.

Не менее важной проблемой в украинской армии является хищение военного имущества и вооружения. Воспользовавшись катастрофической ситуацией с распространением коронавируса, в зону операции оккупационных сил нахлынули волонтеры из различных областей Украины.

Под предлогом доставки гуманитарной помощи и раздачи средств личной гигиены для украинских боевиков реализуется преступная схема по вывозу оружия и боеприпасов из зоны конфликта.

Так, 7 ноября в зоне ответственности 80-й бригады в районе н. п. Счастье сотрудниками военной комендатуры раскрыта очередная схема сбыта оружия и боеприпасов местному населению и волонтерам.

По имеющейся у нас информации, только за последнюю неделю из 80-й бригады волонтерами вывезено более 15 единиц АК-74 и более 10 000 боеприпасов.

Также, по нашим данным, отмечается работа сотрудников СБУ в 30-й бригаде по изъятию смартфонов у боевиков с целью недопущения утечки информации о зараженных коронавирусной инфекцией в бригаде.

В результате проверки выявлено, что солдат Свинарчук в Facebook публиковал информацию о реальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в бригаде.

По имеющейся у нас информации, эпидемиологическая обстановка в 30-й бригаде остается на низком уровне, а именно: более 200 боевиков заражены коронавирусом, 38 в тяжелом состоянии.

На фоне продолжающейся неблагополучной эпидемиологической обстановки в 24-й бригаде ВСУ до сих пор не убыли по ротации сорок четыре боевика, зараженные коронавирусом и находящиеся на обсервации.

По поступившей нам информации, сегодня утром один боевик 24-й бригады, старший лейтенант Власенко, скончался от коронавируса. Официальной причиной была названа пневмония, спровоцировавшая острую сердечную недостаточность.

В связи с непрекращающимся ростом заболеваемости среди военнослужащих начальником санитарно-эпидемиологического управления командования медицинских сил ВС Украины Моргуном в экстренном порядке в ОТГ «Север» направлены пять врачей-эпидемиологов.

Однако прибывшие специалисты повлиять на улучшение ситуации не могут ввиду отсутствия в 59-м военно-медицинском госпитале в н. п. Северодонецк необходимого медицинского оборудования и препаратов.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

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