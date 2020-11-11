«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Командование НМ ЛНР продолжает выполнять все меры по контролю соблюдения условий режима перемирия. Подразделения Народной милиции непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность наших граждан.

С целью повышения своего рейтинга в период с 6 по 7 ноября 14-ю и 80-ю бригады ВСУ посетил президент Украины Зеленский.

После своего визита в подразделения ОТГ «Север» и встречи с украинскими боевиками Зеленский заразился коронавирусом. В период его работы, игнорируя санитарно-эпидемиологические меры, он общался с более 100 украинскими боевиками, что не могло не увеличить риск заболеваемости среди боевиков ВСУ.

Также положительные результаты тесты на коронавирусную инфекцию показали у четырёх генералов высшего командного состава Украины, которые находились вместе с ним.

В частности, в числе заболевших — министр обороны Украины Таран и главнокомандующий ВСУ Хомчак.

В преддверии заседания Минской гуманитарной подгруппы украинская сторона пошла на провокацию и сегодня в одностороннем порядке открыла контрольный пункт въезда-выезда КПВВ «Золотое», не согласовав данный вопрос с руководством Республики.

К сожалению, киевское руководство осознанно сменило переговорную позицию и отказалось оборудовать КПП «Счастье» для проезда автомобилей.

Отмечу, сегодня утром нашими наблюдателями зафиксировано происшествие в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ недалеко от пункта пропуска «Счастье». По предварительным данным, в ходе разминирования местности украинскими боевиками произошел подрыв. Количество жертв среди украинских боевиков уточняется.

Мы продолжаем фиксировать факты неудовлетворительного состояния тылового обеспечения ВСУ в зоне «ООС».

Так, военнослужащие 59-й бригады обратились с коллективной жалобой на «горячую линию» Министерства обороны Украины, в связи с неудовлетворительным обеспечением и задержкой поставок продуктов питания.

Согласно заявлению боевиков, задержки с поставками продуктов на передовые позиции составляют до двух недель, не организован вопрос обеспечения горячим питанием.

Недовольство личного состава способствовало прибытию в 59-ю бригаду комиссии штаба ОТГ «Север».

В ходе работы комиссии установлено, что в 3-м батальоне кладовщик продовольственного склада сержант Цапок незаконно списывал получаемое продовольствие. Продукты поставлялись для реализации в магазины близлежащих населенных пунктов.

По предварительной оценке, ущерб от преступной деятельности составил до 100 тысяч гривен. В отношении кладовщика батальона военной прокуратурой проводятся следственные действия.