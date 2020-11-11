Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Скрытые схемы капитала. Как хозяева денег управляют миром. Валентин Катасонов

18:11. 11 ноября 2020 16 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как устроена экономика современного мира. Кто стоит за сценариями будущего. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Поддержать передачи В. Ю. Катасонова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книги В. Ю. Катасонова http://bit.ly/2Cg7FVh
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Катасонов #экономика #будущее #прибыль #мироваяэлита #цифровизация

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BiQZrF19A5s

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
...каком мире и какой реальности мы живем, как они устроены, как и кем управляется, какие...в понятиях капитала, денег, товарооборота и... единообразной схеме национальных государственных...с целью скрыть истину, несправедливость... европейские хозяева различного бизнеса......
Как Германия развивала экономику – пример для России
...в полу-мошеннической схеме. Когда автотрасса или...энергоснабжение. Никаких официальных или скрытых «плат за подключение».... «хозяевам денег» слишком быстро тоже нельзя. Как долго...снижение мошеннического вывоза капитала);субсидирование импортозамещения;поддержка...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
...В.Сухов Показать/Скрыть описание Здравствуйте! ... которые их новые хозяева - «эффективные менеджеры»...- курса "дешёвых денег»; 2. Осуществление стимулирующей... капитал, т.е. Предельная эффективность капитала, как ... такой же схеме американские ВВС ...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
....Дузь Показать/Скрыть описание Как известно все... Наша экономическая схема проста как апельсин, и...«относительно честному изъятию денег»  Субтитр, Валерий ... интервью отставного капитана британской сборной Сола...безвыходности прибегают нынешние хозяева мира.  В...
Как дедолларизация идёт по миру
...капитала, которое бы позволило достичь полной конвертируемости, так как...валюту.Гениальная схема, но...преодолевается закачиванием денег в ... была скрыта в накоплениях...как эффективных, так и не очень эффективных, которые быстро банкротились новыми хозяевами...
Бэкграунд, выпуск-233 за 5 ноября 2011
...капитала есть печальная, жуткая повесть о бессердечности и себялюбии. Как...ложью...В.ГребцовПоказать/Скрыть описание Тема социалистической ...мясо, врут хозяева бензоколонок у которых... только дала денег полиции на ... это такая схема - прямая как дверь. Заключается...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)