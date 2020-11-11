Как устроена экономика современного мира. Кто стоит за сценариями будущего. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Катасонов.Поддержать передачи В. Ю. Катасонова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКниги В. Ю. Катасонова http://bit.ly/2Cg7FVhСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Катасонов #экономика #будущее #прибыль #мироваяэлита #цифровизация

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BiQZrF19A5s