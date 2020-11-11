Скрытые схемы капитала. Как хозяева денег управляют миром. Валентин Катасонов
18:11. 11 ноября 2020 16 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как устроена экономика современного мира. Кто стоит за сценариями будущего. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Катасонов.
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#ДеньТВ #Катасонов #экономика #будущее #прибыль #мироваяэлита #цифровизация
Поддержать передачи В. Ю. Катасонова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книги В. Ю. Катасонова http://bit.ly/2Cg7FVh
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Катасонов #экономика #будущее #прибыль #мироваяэлита #цифровизация