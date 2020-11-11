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Путин помогает члену ОДКБ, потому что его вертолет сбили.
https://pandoraopen.ru/2020-11-09/my-schitaem-etix-lyudej-vorami/#comment-562501
Надо чтобы ИРАН успел подготовиться к миру в Карабахе.
А то Турция забьет армян, лучше чтобы просто забьет.