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Новости Украины и Новороссии 11 ноября 2020

17:14. 11 ноября 2020 153 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

Сумасшествие колонии


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Зрада: «Пророссийская» партия стала самой популярной на Украине

Зрада: «Пророссийская» партия стала самой популярной на Украине | Русская весна

Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» проголосовали бы 22,1% избирателей.

Этот показатель является наибольшим, тогда как правящую партию «Слуга народа», сформировавшую монобольшинство, готовы поддержать 18,7% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Всего в парламент прошли бы шесть партий:

► «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 22,1%;
► «Европейская солидарность» (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 19,3%;
► «Слуга народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 18,7%;
► «Батькивщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%;
► «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,6%;
► «Радикальная партия» Олега Ляшко — 5,4%.

Еще одна партия — «Голос» (4,7%) — находится на грани прохождения пятипроцентного барьера (по данным респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором).

Опрос проводился на всей территории Украины Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе в течение 17–24 октября 2020.

Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов — 1 502 человека. Вероятная погрешность — 2,6%.

Зрада: «Пророссийская» партия стала самой популярной на Украине | Русская весна

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Протесты в Армении — снесёт ли разъярённая толпа Пашиняна? (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Протесты в Армении — снесёт ли разъярённая толпа Пашиняна? (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) | Русская весна

В столице Армении тысячи протестующих, возмущённых условиями прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

С утра разъярённая толпа начала собираться на Площади Свободы, затем протестующие двинулись к Дому правительства. Оппозиция объявила о создании Комитета спасения родины и озвучила «три шага для спасения Карабаха».

Ситуация в Ереване продолжает накаляться, и политическое будущее премьера Пашиняна в данной ситуации выглядит неопределённым.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

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Поржать с Азарова через 7 лет


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Грязный план Зеленского: что происходит на границе с ЛДНР

Грязный план Зеленского: что происходит на границе с ЛДНР | Русская весна

В ДНР рассказали о спланированной провокации Киева в отношении Народной Республики.

Напомним, Украина заявила, что 10 ноября откроет все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с ЛДНР. Однако это было сделано в одностороннем порядке без согласования с представителями Республик Донбасса. В итоге украинская сторона в очередной раз просто поиздевалась над людьми, которые поверили, что пересечение границы возобновляется.

Ситуацию разъяснила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, которая заявила, что речь идёт о спланированной и обдуманной провокации Киева, поскольку в разгар пандемии власти Республики не могут отказаться от вынужденной меры по закрытию границ с Украиной.

«Закрытие границ с Украиной — вынужденная мера, на которую мы пошли, чтобы не допустить массового распространения коронавирусной инфекции на нашей территории.

Украина ещё весной показала свою несостоятельность в борьбе с COVID-19, каждый день демонстрируя стабильный рост заболевших. На сегодня ситуация там усугубилась ещё больше: красные зоны расширяются, антирекорды фиксируются ежедневно, количество летальных случаев увеличивается.

Всё это совершенно не способствует тому, чтобы мы сняли ограничения в работе КПВВ, тем самым подвергая риску здоровье и жизнь наших граждан», — говорится в заявлении омбудсмена.

Морозова подчеркнула, что украинская сторона осведомлена о такой позиции Донецка, которую постоянно отстаивают переговорщики на Минской площадке.

По словам омбудсмена ДНР, цель регулярных провокационных вбросов Киева одна — в очередной раз обвинить Республики Донбасса в срыве договорённостей и переложить на них ответственность за невыполнение соглашений.

Кроме того, Морозова также объяснила, что такими подлыми и нечистыми методами президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться очередной встречи в «нормандском формате».

В связи с очередными негуманными действиями Киева уполномоченный по правам человека в ДНР обратилась к жителям, желающим пересечь линию, не поддаваться на провокации украинской стороны и не подвергать свои жизни опасности.

«Летом все мы уже были свидетелями тяжёлых последствий украинских провокаций на границе. На сегодняшний день работает только пункт пропуска — „Еленовка”. Донецкая Народная Республика остается неизменной в своей позиции — жизнь и здоровье наших граждан всегда будут на первом месте!» — резюмировала Морозова.

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Зеленский отказался от территорий


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Метки: важное, компиляция

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