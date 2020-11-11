Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» проголосовали бы 22,1% избирателей.

Этот показатель является наибольшим, тогда как правящую партию «Слуга народа», сформировавшую монобольшинство, готовы поддержать 18,7% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Всего в парламент прошли бы шесть партий:

► «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 22,1%;

► «Европейская солидарность» (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 19,3%;

► «Слуга народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 18,7%;

► «Батькивщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%;

► «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,6%;

► «Радикальная партия» Олега Ляшко — 5,4%.

Еще одна партия — «Голос» (4,7%) — находится на грани прохождения пятипроцентного барьера (по данным респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором).

Опрос проводился на всей территории Украины Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе в течение 17–24 октября 2020.

Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов — 1 502 человека. Вероятная погрешность — 2,6%.