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Лес рубят! // Злоба дня

22:10. 11 ноября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

У меня сегодня опять выброс злобы. Очередная порция — как ведро воды на раскаленную плиту самолюбия охранителей. Их и так колошматит от ярости. В стране-то ведь все в порядке, если вы не в курсе. Телевизор посмотрите что ли. Строятся новые предприятия. Врачи с усталой улыбкой совершают подвиги. Образовательный центр “Сириус” конвейером поставляет в Сколково новых Ломоносовых. Сбербанк раздает доступную ипотеку. И все это без жертв, без потрясений, без коллективизации и индустриализации. Без цензуры. Спокойно, тихо, аккуратно возрождаем страну. Мирное небо обеспечивают армия и военно-космические силы. Люди никогда еще не жили так хорошо и никогда не были так довольны властью.

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#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qAG0M1ghDhk

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