У меня сегодня опять выброс злобы. Очередная порция — как ведро воды на раскаленную плиту самолюбия охранителей. Их и так колошматит от ярости. В стране-то ведь все в порядке, если вы не в курсе. Телевизор посмотрите что ли. Строятся новые предприятия. Врачи с усталой улыбкой совершают подвиги. Образовательный центр “Сириус” конвейером поставляет в Сколково новых Ломоносовых. Сбербанк раздает доступную ипотеку. И все это без жертв, без потрясений, без коллективизации и индустриализации. Без цензуры. Спокойно, тихо, аккуратно возрождаем страну. Мирное небо обеспечивают армия и военно-космические силы. Люди никогда еще не жили так хорошо и никогда не были так довольны властью._______________________________________________Поддержать канал:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qAG0M1ghDhk