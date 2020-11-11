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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 11 ноября 2020

15:01. 11 ноября 2020 206 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Схема размещения российских миротворцев в Карабахе



Официальная карта размещения российских миротворцев в Карабахе и Лачинском Коридоре.



Брифинг зам.начальника Генштаба ВС РФ.







 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Переброска российских миротворцев в Карабах



Видео отправки российских миротворцев в Карабах. В Лачинском коридоре уже началось развертывание перебрасываемых сил.











Вчерашний репортаж Anna News. Мужики спасли двух азербайджанских солдат.

Из забавного. Вчера в Ереване разгромили офис Фонда Сороса. На будущее – чтобы не иметь лишних проблем, офисы Фонда Сороса лучше громить до войны, а не после.

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Мы потеряли бы Степанакерт, Мартуни и Аскеран: Пашинян продолжает оправдываться перед армянами (ВИДЕО)

Мы потеряли бы Степанакерт, Мартуни и Аскеран: Пашинян продолжает оправдываться перед армянами (ВИДЕО) | Русская весна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает оправдываться перед народом за подписание трёхстороннего соглашения по Карабаху, в результате которого к Азербайджану отходят несколько районов НКР.

Как сообщала «Русская Весна», вчера Пашинян пояснил своё решение тем, что остановить войну его призвала армия. Сегодня во время онлайн-трансляции обращения, которая также велась на официальной странице армянского премьера в соцсети, он продолжил тему неизбежного военного поражения.

«Генштаб мне докладывал, что с ресурсами у нас проблемы. И политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию. Подписанным документом мы получили то, что нам не удалось бы удержать в случае продолжения», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Степанакерт остался фактически беззащитным и в случае продолжения боевых действий Армения потеряла бы не только столицу Карабаха, но и два других важных города — Мартуни и Аскеран. По словам Пашиняна далее пришёл бы черёд второго, третьего, четвёртого оборонительных районов, и армянским военным грозило окружение.

«В итоге произошёл бы полный коллапс. Именно на основании этой оценки было принято такое решение», — пояснил премьер Армении. В качестве подтверждения своих слов Пашинян привёл в пример видеозаписи со словами поддержки остановившего войну соглашения от десятков бойцов, которые в эти дни поступают с передовой.

«Это о чём говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию. В этом вся истина», — подытожил армянский премьер.

В комментариях к трансляции армяне активно обсуждают оправдания Пашиняна перед народом — именно так граждане воспринимают его обращения, поскольку территориальные уступки в стране восприняли очень остро, а первый президент Армении уже заявил об угрозе гражданской войны.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

У Эрдогана не выдержали нервы

У Эрдогана не выдержали нервы | Русская весна

Президент Турции Реджеп Эрдоган долго держался и выжидал, но всё же присоединился к когорте глав государств, которые поздравили Байдена с победой на президентских выборах в США до оглашения официальных результатов.

Текст поздравления обнародован на официальном сайте Эрдогана:

«Уважаемый избранный президент!

Я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу дружественному и союзному народу Соединенных Штатов Америки.

Как мы неоднократно говорили во время вашего пребывания на посту вице-президента, отношения между Турцией и США носят стратегический характер, основаны на прочной основе.

Сегодня вызовы, с которыми мы сталкиваемся на глобальном и региональном уровне, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления этих отношений, основанных на общих интересах и ценностях.

Я подтверждаю нашу решимость тесно сотрудничать с администрацией США в этом направлении в предстоящий период, и я верю, что прочное сотрудничество и союз между нашими странами будут и впредь способствовать миру во всем мире, как это было до сегодняшнего дня.

Поздравляю вас с успехом на выборах и выражаю искренние пожелания мира и процветания народу Соединенных Штатов».

Как сообщала «Русская Весна», Анкара обещала давить на новую администрацию Штатов.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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