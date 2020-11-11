Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает оправдываться перед народом за подписание трёхстороннего соглашения по Карабаху, в результате которого к Азербайджану отходят несколько районов НКР.

Как сообщала «Русская Весна», вчера Пашинян пояснил своё решение тем, что остановить войну его призвала армия. Сегодня во время онлайн-трансляции обращения, которая также велась на официальной странице армянского премьера в соцсети, он продолжил тему неизбежного военного поражения.

«Генштаб мне докладывал, что с ресурсами у нас проблемы. И политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию. Подписанным документом мы получили то, что нам не удалось бы удержать в случае продолжения», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Степанакерт остался фактически беззащитным и в случае продолжения боевых действий Армения потеряла бы не только столицу Карабаха, но и два других важных города — Мартуни и Аскеран. По словам Пашиняна далее пришёл бы черёд второго, третьего, четвёртого оборонительных районов, и армянским военным грозило окружение.

«В итоге произошёл бы полный коллапс. Именно на основании этой оценки было принято такое решение», — пояснил премьер Армении. В качестве подтверждения своих слов Пашинян привёл в пример видеозаписи со словами поддержки остановившего войну соглашения от десятков бойцов, которые в эти дни поступают с передовой.

«Это о чём говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию. В этом вся истина», — подытожил армянский премьер.

В комментариях к трансляции армяне активно обсуждают оправдания Пашиняна перед народом — именно так граждане воспринимают его обращения, поскольку территориальные уступки в стране восприняли очень остро, а первый президент Армении уже заявил об угрозе гражданской войны.