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Какие были СЛАВЯНСКИЕ ЖЕНЫ? Традиции и МИССИЯ женщин на Руси – ЧТО БЫЛО ВАЖНО?

14:57. 11 ноября 2020 79 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ztlITiJLouM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 820 668
    Valeriy Bondarik 11 ноября 2020 в 15:37

    ”’З д Р а в с т в у й`те”’

    Русская(Славянская)Женщина – это Образец Женщины Свободной!
    [можно и ЕСТЬ ЧТО...много,е сказать о Русской Женщине...]
    ““““““““`
    …Женщина – женщине Рознь…даже В-ЭТОМ(видео)случае…:

    -Одна Женщина:НЕ крашеная,русая – Приятно Воспринимаемая!
    -вторая-же…:КРАШЕНАЯ,в-чёрном(и штанАХ…)- ЧТО-то явно НЕ-ТО,,,
    “““““
    — Первая:КАК-бы Успокоительное-НАТУРАЛЬНОе…Приемлемоё!+
    — вторая-же:ЧТО-то НАСТОРАЖИВАЮЩЕЕ…Пост-БАЛЬЗАКОВСКОЕ,,,-
    “““““
    ->>> Эти две представительницы Русско-говоряжих Женщин – НЕ одно-И-тоже!
    [Да - НЕТ лучше Русских,Славянских Женщин=Жён!!!а вот иные это - ИНОЕ...]
    …..ВСЕ Женщины хороши,но Русские Отличаются – Качеством Души…
    ””””””””””””
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон.Канада. 11.11.2020.

    P.S. Но ХУЖЕ-всего НА женщине СКАЗЫВАЕТСЯ…
    —> РЕЛИГИОЗНОЕ влияние=поРАБощение=заКАБАЛение=УГНЕТЕНИЕ!!!

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