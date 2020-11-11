...как на центральный корень мирового славянства, на его дореволюционную летопись, на славянскиетрадиции...Святого Патрика», Пурима, Мисс красоты и прочей ...советских народов были славяне. Они были «ядром культуры... матери, к сестре, жене, Родине, к своей...
... совершеннолетними, готовыми продолжать традиции своих древних Родов. ...В повседневной жизни всех Славянских и Арийских Родов мирская... она былакак за каменной стеной, ибо женабыла оберегаема заботливым...ее к будущей Священной миссии материнства. Когда девушка...
.... Как голова седеет, так человек мудреет. Обязанности жены Быть мамой, женой - это великая миссия... готовились к сватанью. Только матери былокак-то нелегко на сердце. - Сын... для себя. В соответствии с традициейславянского Родолада каждый член семьи должен...
.... Абсолютно замкнутая нацистская система. Чёрная жена Моисея исключение. Почему? Надо заметить... в Москву. У Христа же была божественная миссия - сохранить высшее знание и..., семитское происхождение. Так же, как и в славянских Ведах есть сомнительные образы...
... Успехом своей миссии в Китае он во многом был обязан тому ... из рода Усяковых Бопай - жена хана Обул Айра Но, конечно...шести сыновей Бойкова от двух жен назван старший сын Зул, ...сейма-совета ариев-казаков по традиции, как правило, всегда стоял атаман самой...
...было?[15]Мы знаем лишь малую долю таких «иностранных» слов, относимые традицией...был популярным в славянской древности, в том числе у русских! С какой... сообщениям историков о миссии просветителя на Руси,... чашка.5. ФАРОБА – жен., курское, воронежское хвороба, ...
От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
”’З д Р а в с т в у й`те”’
Русская(Славянская)Женщина – это Образец Женщины Свободной!
[можно и ЕСТЬ ЧТО...много,е сказать о Русской Женщине...]
““““““““`
…Женщина – женщине Рознь…даже В-ЭТОМ(видео)случае…:
-Одна Женщина:НЕ крашеная,русая – Приятно Воспринимаемая!
-вторая-же…:КРАШЕНАЯ,в-чёрном(и штанАХ…)- ЧТО-то явно НЕ-ТО,,,
“““““
— Первая:КАК-бы Успокоительное-НАТУРАЛЬНОе…Приемлемоё!+
— вторая-же:ЧТО-то НАСТОРАЖИВАЮЩЕЕ…Пост-БАЛЬЗАКОВСКОЕ,,,-
“““““
->>> Эти две представительницы Русско-говоряжих Женщин – НЕ одно-И-тоже!
[Да - НЕТ лучше Русских,Славянских Женщин=Жён!!!а вот иные это - ИНОЕ...]
…..ВСЕ Женщины хороши,но Русские Отличаются – Качеством Души…
””””””””””””
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон.Канада. 11.11.2020.
P.S. Но ХУЖЕ-всего НА женщине СКАЗЫВАЕТСЯ…
—> РЕЛИГИОЗНОЕ влияние=поРАБощение=заКАБАЛение=УГНЕТЕНИЕ!!!