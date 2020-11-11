...Мидгард-Земли до Ярилы-Солнца) или 3500 Светлых Далей - что... определяет РАзмер будущей солнечной системы ... Мидгард-Земли. Ведь звёзды для жителей Мидгарда ...из Чертога Финиста к нам. Так как Чертог... В Сказе чётко говориться, что Настенька приближается К ...
... «Открылась бездна, звёзд полна. Звёздам числа нет, бездне .... Я уже говорил, что труды Н. ... знаю, что «пришёл» на Мидгард-Землю из...Интеграции Человека в будущую Цивилизацию. Интеграция ...нам стоит меньше обращать внимание на то, что за какие-нибудь полгода или...
...небосклоне. Только ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ! Галактики, звёзды и планеты – вполне реальные, .... И теперь, давайте посмотрим, чтонамговорят факты. С одной стороны, имеются...или не прав, а само будущее цивилизации, будет или не будет существовать цивилизация Мидгард...
...небосклоне. Только ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ! Галактики, звёзды и планеты — вполне реальные, .... И теперь, давайте посмотрим, чтонамговорят факты. С одной стороны, имеются...или не прав, а само будущее цивилизации, будет или не будет существовать цивилизация Мидгард...
...вопросов. Я считаю, что строить «светлое будущее» можно и нужно...собой не то или не совсем то, чтонамговорят с телеэкранов.... О прошлом нашей планеты Мидгард-Земли можно почитать на ...? * Куда деваются «умершие» Звёзды? * Что такое по-настоящему Большой Космос...
...Мидгард-Земли до Ярилы-Солнца) или 3500 Светлых Далей - что... определяет РАзмер будущей солнечной системы ... Мидгард-Земли. Ведь звёзды для жителей Мидгарда ...из Чертога Финиста к нам. Так как Чертог... В Сказе чётко говориться, что Настенька приближается К ...
Ученик может приобрести опыт просветления в медитации, и даже блаженство самадхи, но всё же обнаружить, что он не в состоянии сохранять это сознание постоянно, так как он оттягивается назад снова в телесное сознание самскарами, или отпечатками, оставленными на его сознании от прошлых привычек и желаний.