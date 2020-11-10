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Узоры на русской прялке – СЛАВЯНСКАЯ МУДРОСТЬ которую нам оставили ПРЕДКИ!

15:22. 10 ноября 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NuqKW2Sjqhw

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