...Узоры из серебра и золота на придворных парадных костюмах русской...Огромное количество толкований из славянской символики переместились в другие... жениха невесте — на прялках, шкатулках. В кружеве ... символ здоровья, покоя и мудрости.Булава — символ власти, ...
...прялках, вальках, рубелях, трепалах, набилках, набойных и пряничных досках, на русском...традиции на Русском Севере. Свастичные узоры на русских полотенцах,...одно из прозвищ славянского солнечного божества Ярилы,...заключена гораздо большая мудрость, нежели в ...
...прялках, вальках, рубелях, трепалах, набилках, набойных и пряничных досках, на русском...традиции на Русском Севере. Свастичные узоры на русских полотенцах,...одно из прозвищ славянского солнечного божества Ярилы,...заключена гораздо большая мудрость, нежели в ...
... вековая народная мудрость: русьский крестьянин... так называемая «русская интеллигенция», представителями... самый распространённый узор на Вологодчине ... Купала. Свастичные вологодские прялки-"копыла" Как видим,...годы интерес к славянскому язычеству значительно ...
Возьмём для примера обезьяну, которой делается болезненная инъекция с целью получения сыворотки. ... Исходя из своей среды, она не в состоянии понять соображения человека, подвергающего её своим экспериментам. Ей недоступен мир человека, мир смысла, он непостижим для неё, она не может выйти в это измерение. Не следует ли нам предположить, что в ещё более высоком измерении есть ещё один непостижимый для человека мир, в котором только и приобретают смысл-сверхсмысл — его страдания?