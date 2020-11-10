Помойка фальшивых голосов
00:32. 10 ноября 2020 191 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Трамп сменил министра обороны США (а также спец.представителя по Сирии), а также вновь заявил о масштабных фальсификациях на выборах президента, анонсировав некие факты в свою пользу.
Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. Крис проделает ОТЛИЧНУЮ работу! Марк Эспер был отставлен. Хочу поблагодарить его за службу.
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Порог идентификации избирательных бюллетеней оказался даже больше, чем предполагалось изначально. Затронуто очень большое количество бюллетеней. Следите за обновлениями!
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Невада превращается в помойку фальшивых голосов.
@mschlapp & @AdamLaxalt находят вещи, которые после обнародования будут абсолютно шокирующими!
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Висконсин выглядит очень хорошо. По закону требуется немного времени. Скоро случится!
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Пенсильвания не позволяла нам наблюдать за подсчетом бюллетеней. Немыслимо и незаконно в этой стране.
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Джорджия одержит большую победу на президентских выборах, как это было в ночь выборов!
https://twitter.com/realDonaldTrump – цинк
В целом, агент Дональд продолжает курс на делегитимизацию гипотетической победы Байдена, если она таки произойдет. Даже если Трампа додавят, обвинения останутся. Так что чем дольше это будет продолжаться, тем лучше.
UPD: Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что не признает победу Байдена и Харрис и что у Трампа есть все законные основания расследовать информацию о фальсификации выборов в рамках установленных процедур. А
Ну и чё? Врёте всё себя облагораживая.
Пойду еще раз на госуслугах за Трампа проголосую. Одного раза видимо недостаточно. Кстати, когда Захарова с печеньками для американского майдана поедет, пусть и мои заберет.