План Грефа реализуется. Дипломы вузов России получат «срок годности»
Россия на полных парах движется к реформе образования, которая не только предвещает дистанционное обучение для школьников, но и может привести к аннулированию большинства дипломов россиян о высшем образовании. Спецпредставитель президента Владимира Путин по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что выдавать дипломы вузов на всю жизнь – это «абсурд». Он предположил, что в ближайшем будущем они будут заменены на «дипломы по требованию». Под этим подразумевается процедура подтверждения компетенций. При этом спецпредставителя президента связывают с главой «Сбербанка» Германом Грефом, который предлагает реформировать российское образование.
Дипломы отменят из-за абсурда
- Россиян ожидает трансформация дипломов о высшем образовании в «дипломы по требованию», которые будут отражать актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления документа. Об этом заявил в ходе онлайн-лекции проекта «Архипелаг 20.35» спецпредставитель Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
- По его словам, дипломы не будут замещены на профили компетенций или портфолио, они станут выдаваться «по требованию». Это будут дипломы с expiration date (сроком годности), подчеркнул спецпредставитель и высказал мнение, что выдача дипломов «на всю оставшуюся жизнь» является абсурдом (отметим, что нигде в мире так не думают, а «временные дипломы» могут сильно уронить стоимость образования).
- Дальше чиновник начал закапываться в ложные умозаключения – диплом не может гарантировать сохранность и актуальность знаний в «следующие десятилетия». Но этого диплом и не подразумевает, вопрос решается за счет профессионального стажа, о котором спецпредставитель умолчал.
- Должность спецпредставителя при президенте по вопросам цифрового и технологического развития – это «квота» главы «Сбербанка» Германа Грефа, который стремится быть фронтменом в области цифровизации и современных технологий. Он настаивает на изменении школьного и высшего образования. В частности, высшее образование, по его концепции, должно быть заменено на систему подтверждения компетенций.
- Часть программы изменения общего подхода к высшей школе озвучил спецпредставитель. В 2020 году, по его словам, вузы должны нацелиться на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов, отказаться от ряда стандартов – профессиональных, образовательных и квалификационных. А также от всего, что «построено в аналоговом мире». «Это, конечно, надо оставить в 2010-х», – заявил спецпредставитель президента, назвав все прежние стандарты образование – «хламом».
- Этот «хлам», оказывается, «нас тормозит и фактически не дает нам получать образованных людей по требованию 2020-х годов». По мнению чиновника, было бы чудовищной ошибкой тащить все это в будущее. Каким образом прежнее образование тормозит развитие и какие «требования» есть у 2020-х годов, представитель не пояснил, ограничившись бессодержательной критикой действующей системы.
- В действительности, чудовищной ошибкой было бы отдавать высшее образование из рук профессионалов в руки чиновников, которые не подтвердили свои компетенции в вопросе. Все разговоры о реформе образования в России бросают тень на президента Путина, который набирает подобных советников и тем самым демонстрирует, что готов пойти на кардинальные изменения в важнейшем вопросе..
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Дипломы РФ это филькина грамота, самое большое производство в стране школы вузы лицеи чему там учат? диплому, получению диплома, а работу молодец освоит на работе. И все ходят с лицемерной ухмылкой, а что вам не нравится дистант ИГЭ платное обучение? Мне не нравится бессмысленный цех, пусть он тянется с совка, пусть учителя добросовестно трудятся и готовят новых учителей. Но что бы просто охранять стада молодёжи 50 процентов, которой и не будет вовсе работать по образованию, ни то что по диплому, не нужны НИИ. Военрук, сборка разборка АК 47 и шаги по футбольному полю, здоровье молодёжи будет лучше от такой формы обучения.