Новости Украины и Новороссии 10 ноября 2020
- 08:46 На Украине могут разрешить оборот огнестрельного оружия для юридических и физических лиц.
- 06:19 Кличко — президент, Порошенко — премьер. Сценарий госпереворота от Давида Жвании (ВИДЕО).
- 04:05 Украина откатилась в домайданные времена после позорного решения Конституционного суда.
- 03:30 Чем живёт Донбасс: Пушилин вручил новые автомобили правоохранителям (ФОТО, ВИДЕО).
На Украине могут разрешить оборот огнестрельного оружия для юридических и физических лиц
Группа народных депутатов Украины от «Слуги народа» зарегистрировали в парламенте законопроект «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевым припасам к нему». Несмотря на то, что текст законопроекта на сайте парламента отсутствует, один из его авторов, Игорь Фрис, опубликовал его на своей странице в Facebook.
Согласно документу, на Украине к свободному обороту будет разрешено гражданское огнестрельное оружие, находящееся в собственности физических и юридических лиц (за исключением оружия, находящегося в специальном обороте у сотрудников правоохранительных органов и ВСУ) из пяти категорий:
А – автоматическое;
В – гладкоствольное короткоствольное (травматическое);
С – короткоствольное;
D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное;
Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное.
Чтобы получить оружие определенной категории, сперва нужно будет подать заявление в орган МВД по месту регистрации или постоянного пребывания с указанием категорий.
Помимо заявления, желающему получить разрешение на оружие, также надо будет подать ряд подтверждающих документов.
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Кличко — президент, Порошенко — премьер. Сценарий госпереворота от Давида Жвании (ВИДЕО)
Бывший соратник Петра Порошенко, а также экс-нардеп Давид Жвания опубликовал видеообращение, в котором заявил, что тот готовит госпереворот против Зеленского.
По мнению Жвании, революция состоится сразу же после американских выборов и возможной победы на них Джо Байдена — давнего знакомого и куратора Порошенко из США.
Насколько реалистичен этот сценарий — разбиралась журналистка киевского издания «Страна.ua» Олеся Медведева.
О том, что такой сценарий возможен, говорилось и ранее. Но как подчеркнул экс-нардеп, «раньше это были во многом пустые разговоры, а теперь после выборов всё стало намного серьёзнее».
«Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать. У них есть чёткий план», — сказал Жвания.
Он добавил, что информацию о подготовке госпереворота ему передали люди из окружения Петра Алексеевича.
После местных выборов власть действующего президента Зеленского резко ослабла: он растерял былую поддержку. А Порошенко тут же поставил под свой контроль ряд западноукраинских облсоветов.
«Переломным моментом во всей этой истории станут президентские выборы в США. Именно после них заговорщики планируют начать раскачивать украинскую ситуацию посредством информационных атак и уличных акций. И всё это ради досрочной отставки Зеленского новых досрочных парламентских и президентских выборов», — сказал Жвания.
В нужный момент облсоветы могут объявить, что больше не подчиняются центральной власти. Также в этом заговоре принимает участие Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады. Он разуверился в Зеленском и будет готов штурмовать Верховную Раду со своим политическим проектом. По словам Жвании, именно вокруг него будут собраны осколки партии «Слуга народа» после ухода Зеленского.
Свою борьбу Порошенко и его союзники, по словам Жвании, «собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша Медведчука и Путина».
«Есть определённые сомнения, что Запад пойдёт на дестабилизацию ситуации в Украине и замену более-менее лояльного к себе президента путём майдана. Это уж слишком рискованный сценарий для страны, которая после майдана 2014 года начала разваливаться, погрузилась в полный хаос, экономический кризис и в которой началась война. Сейчас же последствия любых майданов или госпереворотов могут быть и того хуже», — прокомментировала Медведева.
По её словам, «ближайший крупный кризис может пошатнуть уже всю власть президента». И он уже начался.
На прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил ряд норм закона о противодействии коррупции, «которые были приняты и по указке Запада ещё при Порошенко».
Как пояснила Медведева, таким образом оказалась заблокирована работа всей антикоррупционной вертикали, «при помощи которой американцы держали на крючке всех украинских чиновников и депутатов».
Она обратила внимание на то, что в ближайшее время в Конституционном суде должны были рассматривать закон о продаже земли и о тотальной украинизации.
«То есть речь могла идти о демонтаже многих, так сказать, „завоеваний майдана“ и законов, которые были приняты специально под МВФ. Это поистине вызвало международный скандал, который напрямую ударил по Зеленскому, так как по первоначальной версии суд принимал такие решения с его ведома.
Украинский президент в ответ на это пытается доказать, что это не так. И чтобы реабилитироваться, он вносит абсолютно неконституционный законопроект об увольнении всех судей КСУ, показывая тем самым США, что он ради антикоррупционных реформ может пойти даже на такие меры: наступить и растоптать основной закон Украины», — отметила Медведева.
Но как это связано с возможным переворотом против Зеленского? А дело в том, что влияние на многих судей Конституционного суда по-прежнему имеет Порошенко. Ведь многих из них назначил туда именно он.
«Таким образом, именно Пётр Алексеевич, как считают на Банковой, мог подставить Зеленского с этим решением КСУ перед Западом. Тем более, что отмена этих норм по антикоррупции объективно выгодна как самому экс-президенту, так и членам его команды», — подчеркнула журналистка.
Она добавила, что Банковая по-прежнему убеждает посольство, «что не они в этом виноваты, а это всё проделки Порошенко, который объединился с Коломойским».
«При этом публично Зеленский обвиняет в этом решении, точнее в его инспирировании ОПЗЖ и близкую к Коломойскому депутатскую группу “За будущее”. А его представители говорят о пророссийском реванше. То есть ещё один виток риторики, который по сути должен понравиться Западу и склонить его в поддержке Зеленского в этом вопросе», — сказала она.
В самом суде ситуация пока зависла. В Раде нет голосов для его разгона. А сам КСУ выключил турборежим и поставил на паузу рассмотрение ранее упомянутых законов о продаже земли и о языке.
По её словам, «это неизбежное следствие политического ослабления Зеленского, который теряет поддержку своих избирателей, всё больше становясь на идеологические рейсы Порошенко». Дойдёт ли дело до госпереворота, о котором говорит Жвания, «на самом деле больше зависит от внешних сил».
«В любом случае налицо серьёзный кризис, который Порошенко и другие представители элит смогли создать для Зеленского. Сильнее вся эта история нашего президента не сделает. Даже если у него получится выйти из этой ситуации без майданов, то можно предположить, что таких негативных сценариев для Зеленского будет разыгрываться всё больше и больше», — поделилась Медведева.
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Украина откатилась в домайданные времена после позорного решения Конституционного суда
За всей этой чехардой с выборами президента США мы совершенно упустили из виду позор, происходящий сейчас на Украине, где решение Конституционного суда упразднить ряд антикоррупционных статей нивелировало все попытки выдернуть страну из пучины коррупции.
Если раньше чиновники по закону обязаны были декларировать все свои доходы и собственность в электронном виде (заполнять так называемые е-декларации), то теперь это делать необязательно. КСУ по одному ему ведомой логике признал это требование неконституционным. Коррупционеры из числа чиновников и депутатов вздохнули с облегчением.
Ведь если нет декларирования, значит никто не сможет уличить их в нетрудовых доходах и наличии заоблачных богатств. А значит, не будет и уголовной ответственности за это.
Разумеется, это не может не повлиять на отношение к стране продвинутого демократического Запада. Если раньше Украина имела реноме, пусть неблагополучной, но «подающей надежды» страны, то сейчас на нее могут махнуть рукой. И отказать в финансовых преференциях, что самое главное!
Например, в скором времени от Киева могут потребовать досрочного возврата долга в 13,3 млрд долларов, а это, как мы прекрасно понимаем, физически невозможно.
Зеленский сейчас пытается бороться с этим решением, но дальше публичного порицания КСУ и законопроекта об увольнении судей дело у него не идет. К тому же, и законопроект его уже признали неконституционным и отправили в утиль.
Сейчас перспективы у Украины довольно мрачные. Чтобы исправить положение, Киев должен провести глубокую правовую реформу, разобраться с противоречащими друг другу ветвями власти и навести порядок в правоохранительных органах, которых реформы вообще не коснулись.
Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Чем живёт Донбасс: Пушилин вручил новые автомобили правоохранителям (ФОТО, ВИДЕО)
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Донецкой Народной Республики у подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс», расположенного в столичном парке культуры и отдыха им. Ленинского Комсомола, состоялось торжественное вручение автомобилей подразделениям МВД.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Глава Донецкой Народной Республики обратился к сотрудникам органов внутренних дел с приветственным словом и пожелал успехов в деле защиты законных прав и интересов государства.
В торжественной обстановке Денис Владимирович вручил ключи от 58 автомобилей руководителям подразделений Министерства внутренних дел. Новый служебный автотранспорт поступил в Госавтоинспекцию, ГСВО, ОМОН «Беркут», «СОБР» и Внутренние войска МВД ДНР.
Врученные Главнокомандующим Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным «Фольксвагены», «Рено», «ВАЗы», «УАЗы» и «ГАЗели» оснащены всем необходимым оборудованием и готовы с сегодняшнего дня выполнять служебные задачи.
Автопарк Министерства внутренних дел ДНР обновляется ежегодно. В декабре текущего года подразделения полиции получат еще 43 автомобиля. Руководство МВД благодарит Главу Республики за помощь в повышении уровня технического оснащения ведомства.
Новый автопарк позволит повысить плотность нарядов, а также поможет в решении повседневных задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, которые требуют от сотрудников полиции максимальной оперативности.
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