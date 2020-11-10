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Карабах – всё, Брэнд из Гагарина, Противовирусная молитва // Галопом по Европам #332

22:16. 10 ноября 2020 106 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Несколько районов Нагорного Карабаха отданы Азербайджану;
- В России за сутки плюс 20 977 новых случаев коронавируса, из них 368 летальных;
- В Калужской области, где занято 75% ковидных коек, на помощь врачам призвали священников;
- Авиакомпании стали автоматически включать в стоимость билета страховку от заболевания коронавирусом;
- Оптимизм российских компаний упал до 11-летнего минимума;
- Сбер стал крупнейшим заемщиком Центробанка – в октябре компания Грефа заняла еще 420 миллиардов рублей;
- Разлив дизеля под Норильском произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации хранилищ;
- Беларусь выслала двух британских дипломатов;
- Венесуэльские власти вернули под своей контроль посольство в Боливии;
- В Лас-Вегасе испытали сверхскоростной вакуумный поезд Hyperloop;
- Гагаринское «Поехали!» станет товарным знаком – заявили в Роскосмосе;
- В Волгограде к 7-му ноября снесли памятник Ленину в Кировском районе.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4jYZsy_ZpL8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7971 7467
    KT 10 ноября 2020 в 22:26

    “Разлив дизеля под Норильском произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации хранилищ;” Ну и не цуки эти коммунисты,а? Построили гуано,а Дерипаска должен теперь всё расхлёбывать.
    Рогозин просто красавчик-талантлив почти во всём,осталось начать картины маслом писать.

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