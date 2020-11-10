В этом выпуске:- Несколько районов Нагорного Карабаха отданы Азербайджану;- В России за сутки плюс 20 977 новых случаев коронавируса, из них 368 летальных;- В Калужской области, где занято 75% ковидных коек, на помощь врачам призвали священников;- Авиакомпании стали автоматически включать в стоимость билета страховку от заболевания коронавирусом;- Оптимизм российских компаний упал до 11-летнего минимума;- Сбер стал крупнейшим заемщиком Центробанка – в октябре компания Грефа заняла еще 420 миллиардов рублей;- Разлив дизеля под Норильском произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации хранилищ;- Беларусь выслала двух британских дипломатов;- Венесуэльские власти вернули под своей контроль посольство в Боливии;- В Лас-Вегасе испытали сверхскоростной вакуумный поезд Hyperloop;- Гагаринское «Поехали!» станет товарным знаком – заявили в Роскосмосе;- В Волгограде к 7-му ноября снесли памятник Ленину в Кировском районе._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4jYZsy_ZpL8