Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Это был ад! Страшные воспоминания ветерана ВОВ о рукопашной атаке

15:22. 10 ноября 2020 141 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g5EQh8EiGhU

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Штурм дворца Амина — как это было
...скрывал тогда слез, ведь это были слезы настоящих мужчин, ... вообще казалось, что ветер дул одновременно отовсюду.ВЗГЛЯД...несоблюдение этого требования нам грозили всевозможными карами и страшными наказаниями... вообще. А от воспоминаний об алюминиевой кружке, ...
Это был ад! Страшные воспоминания ветерана ВОВ о рукопашной атаке
Новости Украины и Новороссии 10 мая 2017
...неонацистов (ВИДЕО) Другое сильное воспоминаниеэто поход через Варшаву в ...ваша очередь сепаров бить». Это было страшно. Особенно страшно, когда толпа обезумевших ... | Источник: rusvesna.su Ветераны, не ветераны, активисты Продолжение радостного праздника...
Был культ, но была и личность
... национальному признаку. Откроем "воспоминания поэта Константина Симонова: ... антисемитизм? Кому это надо?». Это было сказано во время...результате этой реализации Советский Союз разгромил самого страшного ...кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её...
О нас, мальчишках-суворовцах - Отрывок из воспоминаний «Единственное - и последнее» …
...братьев. Мы не были жертвами войны - скорее пасынками этой страшной непрошенной мачехи.Страна...ка, песню нам пропой, веселый ветер...!» И прекрасные слова «...чтоб ...провели без оркестра и лозунгов. Это было просто «озеленение территории». Спустя десятилетия...
Священники и монахи – ветераны Великой Отечественной войны
...Протоиерей Николай КолосовСын священника, за это был исключен из школы. Воевал в... гонений на Церковь. Об этом страшном времени издевательств над Православием о...взятии Кенигсберга (Калининград).Существует множество воспоминаний о молебне русских священников у...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)