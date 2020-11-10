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Доверие к “честным выборам”

17:37. 10 ноября 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


К 10 ноября лишь треть избирателей республиканской партии доверяли американской избирательной системе.
Благодаря агенту Дональду, среди республиканцев посеяны зерна недоверия ко всей системе в целом.
И чем дольше он продолжает свою борьбу с фальсификациями на выборах, тем сильнее укореняются данные настроения.
Отличная работа, Дональд, не останавливайся.

Между тем, генеральный прокурор США Барр привлек к расследованию фальсификаций на выборах президента США министерство юстиции. По мнению генпрокурора, будут выявлены и другие факты фальсификаций выборов в США.
Иронично, но на некоторых букмекерских конторах шансы Трампа на победу выросли с 0% до 12%, а ряд изданий убрали подтверждение о победе Байдена в Пенсильвании.

Метки: байден, выборы, США, Трамп, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6316882.html

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