К 10 ноября лишь треть избирателей республиканской партии доверяли американской избирательной системе.Благодаря агенту Дональду, среди республиканцев посеяны зерна недоверия ко всей системе в целом.И чем дольше он продолжает свою борьбу с фальсификациями на выборах, тем сильнее укореняются данные настроения.Отличная работа, Дональд, не останавливайся.Между тем, генеральный прокурор США Барр привлек к расследованию фальсификаций на выборах президента США министерство юстиции. По мнению генпрокурора, будут выявлены и другие факты фальсификаций выборов в США.Иронично, но на некоторых букмекерских конторах шансы Трампа на победу выросли с 0% до 12%, а ряд изданий убрали подтверждение о победе Байдена в Пенсильвании.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6316882.html