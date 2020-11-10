Победившая в Боливии партия МАС заявляет, что для того, чтобы избежать постоянных военных переворотов, столицу Боливии переместят в город Эль-Альто, который расположен к западу от текущей столицы Ла-Паса.Что из себя представляет новая столица Боливии можно посмотреть на видео ниже. Расположен Эль-Альто на высоте более 4 км над уровнем моря и имеет население чуть более 1 млн. человек.Также из интересного стоит отметить:1. Перед бегством из кабинетов, чиновники хунты украли компьютеры из некоторых министерств и повредили часть имущества. Замахнулись на великое, а в итоге мелко нагадили под дверью.2. Также было разграблено посольство Венесуэлы, откуда сообщники Гуайдо вынесли часть имущества, а также продали принадлежавшие посольству машины, лодки, мотоциклы и компьютеры.3. Боливия намерена в кратчайшие сроки возобновить государственную программу по промышленной добыче лития, которая была прервана фашистским переворотом. Германия приняла новые условия Боливии – немцам придется деньгами компенсировать свою поддержку гос.переворота. Неформальная компенсация пойдет на поднятие инфраструктуры и уровня жизни в районе литиевых месторождений.4. Важный факт, обуславливающий популярность МАС – с 2006 года при Моралесе уровень бедности в стране упал с 60% до 34,5, из них уровень крайней бедности сократился с 38 до 12%. До такого состояния Боливию к 2006-му году довели "свободные и демократические правительства".5. Судебные процессы над главарями фашистской хунты должны начаться ближе к концу ноября. Все юридические препятствия для этого сняты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6317076.html