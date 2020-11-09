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Почему вы просто запрограммированы смотреть в свой смартфон?

16:51. 9 ноября 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
Временами чувствуете себя виноватым за то, что весь день ленились? Вроде бы вы даже и работали несколько часов, но за все это время ничего не сделали.

Или бывает так, что вам срочно нужно выполнить важное задание, но вы намеренно его откладываете или просто не можете сосредоточиться. Если это звучит знакомо, то, вероятно, это не столько ваша вина, сколько вина вашего смартфона.

А еще это тесно связано с уникальным веществом в вашем мозге под названием дофамин! Так как же сделать так, чтобы пореже смотреть в свой телефон?



Метки: гаджет, здоровье, человек

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5300219.html

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