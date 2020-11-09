Полное видео смотрите тут https://plus.dentv.ru/video/rqAG3AezA1j55mnL3nzDbg.htmlДоцент ВГИКа Леонид Коновалов доказывает, что у «фильма НАСА» нет шансов на подлинность.Поддержать передачи Д. Ю. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Перетолчин #луннаяафера #Коновалов #Армстронг #высадканаЛуну #НАСА #NASA #Аполлон

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=siiS85uSEZc