Почему НАСА не получит “Оскара”. Леонид Коновалов. Дмитрий Перетолчин
08:30. 9 ноября 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Полное видео смотрите тут https://plus.dentv.ru/video/rqAG3AezA1j55mnL3nzDbg.html
Доцент ВГИКа Леонид Коновалов доказывает, что у «фильма НАСА» нет шансов на подлинность.
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#ДеньТВ #Перетолчин #луннаяафера #Коновалов #Армстронг #высадканаЛуну #НАСА #NASA #Аполлон
Доцент ВГИКа Леонид Коновалов доказывает, что у «фильма НАСА» нет шансов на подлинность.
Поддержать передачи Д. Ю. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Перетолчин #луннаяафера #Коновалов #Армстронг #высадканаЛуну #НАСА #NASA #Аполлон