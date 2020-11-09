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Почему НАСА не получит “Оскара”. Леонид Коновалов. Дмитрий Перетолчин

08:30. 9 ноября 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Полное видео смотрите тут https://plus.dentv.ru/video/rqAG3AezA1j55mnL3nzDbg.html
Доцент ВГИКа Леонид Коновалов доказывает, что у «фильма НАСА» нет шансов на подлинность.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=siiS85uSEZc

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