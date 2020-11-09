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Олимпиада или сегрегация? // Письма

22:01. 9 ноября 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Вам пишет студент лучшего университета страны, гордости Советской (да, в общем-то, и Российской науки), попасть в который было бы счастьем для подавляющего большинства наших и зарубежных школьников. Но поговорить я бы хотел не о нём, а о системе, с помощью которой я в этот ВУЗ попал.


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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gg-_0QLwXYY

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Олимпиада или сегрегация? // Письма
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