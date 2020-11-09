Вам пишет студент лучшего университета страны, гордости Советской (да, в общем-то, и Российской науки), попасть в который было бы счастьем для подавляющего большинства наших и зарубежных школьников. Но поговорить я бы хотел не о нём, а о системе, с помощью которой я в этот ВУЗ попал._______________________________________________Поддержать работу канала:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gg-_0QLwXYY