Олимпиада или сегрегация? // Письма
22:01. 9 ноября 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вам пишет студент лучшего университета страны, гордости Советской (да, в общем-то, и Российской науки), попасть в который было бы счастьем для подавляющего большинства наших и зарубежных школьников. Но поговорить я бы хотел не о нём, а о системе, с помощью которой я в этот ВУЗ попал.
_______________________________________________
Поддержать работу канала:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
_______________________________________________
Поддержать работу канала:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок