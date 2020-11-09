Победа Джо Байдена на выборах сулит одни только проблемы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. У следующего президента США свои счеты с выскочкой из «95-го Квартала».

Во-первых, Джо Байдена связывает с Владимиром Зеленским неприятная история, которая едва ли не стоила демократу президентского кресла.

Все дело в утечке информации о том, что Хантер Байден работал на Украине и выполнял прямые поручения отца. Так или иначе, получал неплохую прибыль, в том числе долю папочки.

Во-вторых, следует отметить, что семья Байденов имеет крепкие отношения с главным оппонентом Зеленского — Петром Порошенко.

Пусть «конфетный барон» и считается американской марионеткой, но именно его кандидатуру продвинули на майдане 2014 года.

В-третьих, Порошенко выполнил пусть не все, но какие-то задачи, поставленные ему западными русофобами.

Он, конечно, не смог удержать Крым и едва ли не упустил Донбасс, но заставил думать украинцев, что Россия — враг.

В-четвертых, Джо Байдену выгодно поменять на Украине Владимира Зеленского и его команду, чтобы достичь поставленных целей. Нынешний президент «незалежной» таких гарантий не дает. Взять хотя бы решение Конституционного суда Украины, по которому было отменено несение уголовной ответственности госслужащих за неподачу деклараций. После этого у Зеленского состоялся неприятный разговор с Вашингтоном.

Так что Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на долгое правление. Ему следует вспомнить о старых друзьях. Может быть, еще не поздно вернуться в КВН.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»