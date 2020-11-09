Главная » Невероятное в мире, Политика

Логика деятельности глубинного государства

06:45. 9 ноября 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Тот случай, когда до некоторых эстонцев определенные вещи доходят быстрее остальных.

Министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме и депутат Европарламента Яак Мадисон говорили сегодня на радио TRE, что результаты выборов в США сфальсифицированы и вступление Джо Байдена в должность президента было бы началом упадка Америки.
Политики EKRE говорили в передаче, что, по их оценке, результаты выборов в Америке сфальсифицировали.

"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, — сказал Мартин Хельме. — По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать". "Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция", — добавил он.

По оценке Марта Хельме, Джо Байдена избрало президентом Америки глубинное государство. "Логика деятельности глубинного государства — для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы", — сказал министр внутренних дел.

Несколько раз в течение передачи также обсуждали возможность, что в Америке вспыхнет гражданская война. "Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, — описал Март Хельме. — И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят".

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/mart-helme-bajden-i-ego-syn-korrumpirovannye-tipy?id=91608947 – цинк

Такой вот внезапный бунт на корабле.
Есть мнение, что недолго им осталось на посту министров.

Метки: байден, выборы, США, Трамп, эстония, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6312310.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Меры по преодолению экономического кризиса – часть 1
...о рецидиве этой преступной деятельности на современной передовой технологической... принятия предопределенных политической логикой решений.Вбросив коронавирус ...произошел раскол: так называемое «глубинное государство» противодействует Трампу, стремясь ...
Есть двоичная логика, есть троичная. Мы поговорим о высшей логике десяти аспектов. ( реферат )
...это русский КОТЭ. Логика десяти аспектов( логика Творца ). Вам ... структурирующих уровней информации за деятельностью энергии. Не проверенная,...Беспредельного в конечном. Многие государства, философии и другие ... но погружение в его глубинную суть. Своя личная «...
Социально-философский анализ алгоритмов и внутренней логики развития социальных систем
... ресурсы, которые как государства, так и негосударственные ...человека к безбожию, глубины же философии обращают ... познание). Значит, результатом деятельности «новых» европейских философов XVI...триединства, как трехмерной логики, к двухмерной логики: «бог есть ...
Ольга Капитонова. Борьба элит
... власти.  В том числе, "глубинное государство", стоящее за кандидатурой Клинтон, ведет... и республиканцам), начало его деятельности может ознаменоваться импичментом или введением...благодаря товарищу Сталину, иногда сильнее логики намерений.  В целом, ситуация...
Деградация российско-американских отношений
...быть убежденным в обоих; логикой убивать логику; отвергать мораль, провозглашая ее... подробно рассказывалось об их деятельности. Из этих документов нам...Вскоре он подчинился власти американского глубинного государства, которое тогда представляли госсекретарь ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
..., призванного заниматься контртеррористической деятельностью и обеспечением внутренней безопасности...этого, если руководствоваться элементарной логикой, следуют, по крайней мере... К. Черемных, у проблемы «глубинного государства» есть вторая составляющая – ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)