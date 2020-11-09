В посольство Венесуэлы в Боливии заглянул министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. И встретил там Гуайдо.Последователи Че Гевары собрались у посольства Венесуэлы, чтобы выразить поддержку чавистам.Ну и главное. Эво Моралес не утерпел и прибыл в Боливию уже сегодня. На границе его встречала восторженная толпа.Того самого человека, которого по уверениям "свободных и независимых СМИ" Боливия отвергла в 2019-м году.Редкая для современного мира история с хэппи-эндом. Прямо таки просится для экранизации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6314569.html