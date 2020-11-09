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Красные в городе

23:20. 9 ноября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В посольство Венесуэлы в Боливии заглянул министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. И встретил там Гуайдо.




Последователи Че Гевары собрались у посольства Венесуэлы, чтобы выразить поддержку чавистам.







Ну и главное. Эво Моралес не утерпел и прибыл в Боливию уже сегодня. На границе его встречала восторженная толпа.
Того самого человека, которого по уверениям "свободных и независимых СМИ" Боливия отвергла в 2019-м году.























Редкая для современного мира история с хэппи-эндом. Прямо таки просится для экранизации.

Метки: арреаса, боливия, венесуэла, гуайдо, мадуро, фотографии, чавизм, че гевара, южная америка

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6314569.html

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