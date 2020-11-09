Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 09 ноября 2020
- 16:09 Шуша все.
- 14:36 Бои за Шушу. 09.11.2020.
- 06:27 Пушечное мясо для Карабаха: из сирийского ада на бойню в горах бросают почти рабов (ВИДЕО).
- 01:36 Карабах почти пал, но третья сила лихорадочно перебрасывает большие силы к границе, — Стрелков (+ФОТО, ВИДЕО).
Шуша все
Азербайджан выложил подтверждающие видео из Шуши.
Судя по кадрам, можно говорить, что контроль над городом установлен.
Армяне в ответ выложили лишь накрытие скопления пехоты и техники из РСЗО на подступах к Каринтаку.
PS. Пресс-секретарь президента Арутюняна заявил https://ria.ru/20201109/karabakh-1583779992.html, что азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Бои за Шушу. 09.11.2020
Несмотря на заявления сторон о контроле над городом, внятного подтверждения контроля над Шушой на середину дня 9 ноября никто пока предъявить не смог. Есть большое число фейковых фото и видео, либо постановочных, либо снятых в других местах, которые пытаются выдать за Шушу.
Бои в районе Шуши продолжались всю ночь и утро, но переможных фото и видео пока что никто не спешит набрасывать. Anna News также подтверждает продолжение боев за Шушу. Пока что повторяется история с Гадрутом, который "взяли" в интернете раньше, чем на практике. В данном случае слишком много тумана войны.
Выглядит скорее так, что азербайджанцы резанули дорогу к северу от Шуши, а армяне не смогли их сбить (поэтому перестали поступать кадры с северной дороге, по которой в Шушу поступали подкрепления и на которой снимали свои репортажи военкоры Anna News), при этом в самой Шуше еще сидят отрезанные армяне (плюс, вероятно, часть города занята азербайджанской пехотой – какая именно, непонятно), что и дает повод сторонам заявлять контроль над Шушей. Тем не менее, то что Азербайджан смог сдвинуть бои в саму Шушу и укрепить контроль над дорожной сетью вокруг нее, обещает армянам серьезные проблемы уже в самом ближайшем будущем.
Полагаю, в ближайшие пару дней ситуация тут прояснится. Либо армяне смогут восстановить контроль над северной дорогой, либо азербайджанцы дожмут
Ночная Шуша.
Армянская пехота в лесах под Шушей.
Уничтожение армянского танка на дороге Лачин-Шуша.
Армянская батарея под Шушой.
Также сообщается о серьезных боях к югу и юго-востоку от Мартуни. Обе стороны заявляют большие потери друг у друга.
Кроме того, армяне заявляют, что сбили за сутки до 8 БПЛА (включая вчерашний "Байрактар"). Сегодня погода в Карабахе улучшилась, так что Азербайджан по идее. должен более активно применять ударные дроны и "Харопы".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Пушечное мясо для Карабаха: из сирийского ада на бойню в горах бросают почти рабов (ВИДЕО)
Недавно родственники отправленных на войну в Карабах сирийских наёмников написали открытое письмо Эрдогану и другим турецким лидерам. Беженцы пожаловались, что их детей, братьев и мужей жестоко обманули главари бандформирований, воспользовавшись бедственным положением их семей. Полевые командиры пообещали им высокую зарплату и непыльную работёнку в Азербайджане, а в итоге бросили в горнило войны, в которой многие пропали без вести.
Стало известно, что на этих беженцах террористы зарабатывают большие деньги, превращая людей в бесправных нищих рабов. Главари боевиков придумали, как зарабатывать миллионы на программах Турции по строительству жилья для вынужденных переселенцев в Идлибе. Об этом говорится в свежем материале прооппозиционного сирийского ресурса Step News.
Есть в северной части гор Джебель-Завия у турецкой границы лагерь беженцев Мухайм-Кансафра (не путать с населенным пунктом Кансафра, который расположен на передовой южнее Идлиба).
Рядом с лагерем беженцев деревня Кальбид, к которой по программе турецкого фонда IHH (уполномочен турецким правительством) какое-то время назад начали пристраивать поселок, чтобы расселить беженцев из палаток в подобие домов. «Сезон дождей» причинил серьезный ущерб 13 лагерям беженцев из 38, расположенных на севере Идлиба у турецкой границы.
И построенные домики оказались не в лучшем положении, чем палатки — почему, видно на видео: там ужасное качество стройматериала, и плохое расположение жилья…
Между тем, местным партнером турецких благотворителей выступает местный совет (администрация), крышуемый «Правительством спасения» — политическим крылом террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, именно в эту структуру входит и идлибское Бюро по делам переселенцев (мухаджиров).
При заложенной турками стоимости сто долларов за хату, члены совета во главе с Ахмадом Киратом собрали с желающих переселиться в нормальное жилье беженцев по 200 с лишним американских долларов, обещая при этом не только хорошее жилье, но и социальную инфраструктуру с медициной, образованием и даже, возможно, энергетикой. Но не тут-то было. И это при том, что многие переселившиеся из палаток в дома из песка залезли в долги перед той же ХТШ и членами совета/муниципальной администрации, так как беженцы в большинстве люди малоимущие.
Глядя на размытые домишки, турецкая IHH программу строительства у деревни Кальбид для беженцев из лагеря «Кансафра» пока приостановила.
В общем нещадно обворовывают поверивших им оппозиционеров. А беженцы выживают, на заработки возможно лишь отправиться в Карабах, да там и остаться в сырой земле…
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карабах почти пал, но третья сила лихорадочно перебрасывает большие силы к границе, — Стрелков (+ФОТО, ВИДЕО)
Первый министр обороны ДНР, известный командир ополчения Игорь Иванович Стрелков на своих официальных страницах своем в соцсетях опубликовал личную оценку оперативной обстановки в районе стратегически важного города Шуши в НКР.
«Констатирую: мой вчерашний оперативный прогноз по ситуации в Карабахе/Арцахе не оправдывается.
По всей видимости, количество и качество армянских войск в Шуше и окрестностях настолько недостаточно, что турецкая коалиция считает возможным окружить и штурмовать город-крепость без предварительного подвода тяжелого вооружения — одной легкой пехотой с поддержкой артиллерии издалека.
По факту, за сутки ситуация для армян резко ухудшилась — город охвачен уже с трех сторон, при чем единственная дорога на север — в сторону Степанакерта — под угрозой перехвата — бои идут практически на ней самой.
В случае, если турки сумеют перерезать эту дорогу и закрепиться — у гарнизона Шуши нет иных шансов, как-либо „запереться в крепости“ и обороняться до полного истребления (в плен, понятное дело, лучше не попадать), либо отходить по горным тропам на северо-восток, пытаясь прикрыть Степанакерт. Что, впрочем, после захвата Шуши и с учетом общей обстановки, им мало поможет.
Армянам теперь совсем безполезно рассчитывать на собственные силы — судя по боям за ключевую точку всей кампании — их (сил этих) у них просто нет.
Теперь надежды армян могут быть связаны с быстрым вмешательством какой-либо „третьей стороны“. На пример, с возможным ультиматумом Ирана, лихорадочными темпами создающего крупную ударную группировку в приграничном с Карабахом/Арцахом районе.
Со своей стороны, туркам тоже надо торопиться: иранские силы на границе собираются в количествах, на много превышающих достаточные для „реагирования на неожиданности“.
А если в дело вступит Иран, то и РФ вряд-ли останется совсем в стороне.
„Двойной ультиматум“ со стороны РФ и Ирана с требованием (конкретно к Анкаре и Баку) немедленно остановить наступление — может быть выдвинут в любой момент».
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Стрелков тоже ребёнок романтик – Иран пойдёт защищать армян и даже не то что армян, а нас защищать, потому что Шуши это то же что Валерик, а значит своего рода Бородино, а Бородино как известно перед Москвой. Армянам нужно дурака не валять отходить к своей границе и там биться насмерть, не поднимется РФ армия, добровольцы со всего союза поедут, сам Стрелков не удержится с турками срубиться за Ереван.