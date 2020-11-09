Недавно родственники отправленных на войну в Карабах сирийских наёмников написали открытое письмо Эрдогану и другим турецким лидерам. Беженцы пожаловались, что их детей, братьев и мужей жестоко обманули главари бандформирований, воспользовавшись бедственным положением их семей. Полевые командиры пообещали им высокую зарплату и непыльную работёнку в Азербайджане, а в итоге бросили в горнило войны, в которой многие пропали без вести.

Стало известно, что на этих беженцах террористы зарабатывают большие деньги, превращая людей в бесправных нищих рабов. Главари боевиков придумали, как зарабатывать миллионы на программах Турции по строительству жилья для вынужденных переселенцев в Идлибе. Об этом говорится в свежем материале прооппозиционного сирийского ресурса Step News.

Есть в северной части гор Джебель-Завия у турецкой границы лагерь беженцев Мухайм-Кансафра (не путать с населенным пунктом Кансафра, который расположен на передовой южнее Идлиба).

Рядом с лагерем беженцев деревня Кальбид, к которой по программе турецкого фонда IHH (уполномочен турецким правительством) какое-то время назад начали пристраивать поселок, чтобы расселить беженцев из палаток в подобие домов. «Сезон дождей» причинил серьезный ущерб 13 лагерям беженцев из 38, расположенных на севере Идлиба у турецкой границы.

И построенные домики оказались не в лучшем положении, чем палатки — почему, видно на видео: там ужасное качество стройматериала, и плохое расположение жилья…

Между тем, местным партнером турецких благотворителей выступает местный совет (администрация), крышуемый «Правительством спасения» — политическим крылом террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, именно в эту структуру входит и идлибское Бюро по делам переселенцев (мухаджиров).

При заложенной турками стоимости сто долларов за хату, члены совета во главе с Ахмадом Киратом собрали с желающих переселиться в нормальное жилье беженцев по 200 с лишним американских долларов, обещая при этом не только хорошее жилье, но и социальную инфраструктуру с медициной, образованием и даже, возможно, энергетикой. Но не тут-то было. И это при том, что многие переселившиеся из палаток в дома из песка залезли в долги перед той же ХТШ и членами совета/муниципальной администрации, так как беженцы в большинстве люди малоимущие.

Глядя на размытые домишки, турецкая IHH программу строительства у деревни Кальбид для беженцев из лагеря «Кансафра» пока приостановила.