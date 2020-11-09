Эксперт: эпидемия COVID-19 в РФ не пройдет до появления коллективного иммунитета
08.11.2020 | 13:45
Завершение эпидемии коронавируса в России не представляется возможным в ближайшее время, сначала необходимо сформировать коллективный иммунитет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает ТАСС.
«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», — утверждает специалист.
При этом сроки формирования коллективного иммунитета он не обозначил.
По словам Горелова, отчетливое снижение числа заражений инфекцией будет наблюдаться весной.
С начала пандемии в мире заразились почти 50 млн человек, около 1,25 млн умерли. В России, по последним данным, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.
Не пройдёт и имуунитета не будет как к ГРИППУ.
Никогда не пройдёт это новая реальность.
Ну и способ ПРОДАВАТЬ ВАКЦИНЫ.
Коллективный иммунитет понятие зыбкое само по себе а для заболеваний у которых бывает период рецессии и обострения просто ни о чем. Как вам коллективный иммунитет против бронхита гастрита герпеса кто сказал что 19 это болезнь другого плана. Кроме того к свадьбе конечно все заживёт но к свадьбе и другой вирус может навострится. А вот этот вопрос специалистов не дует ни в одну ноздрю.
Коллективный иммунитет вырабатывается в том случае, если саморганизация в обществе поддерживает личный иммунитет человека, который способен бороться с болезнями вообще и с короновирусом в частности.Психологически разобщённое общество болеет больше, чем организованное и имеющее единые цели, или принятую большинством идеологию, как правила для человеческого общежития.
Люди с положительным образом мышления болеют реже и легче, чем люди с деструктивным мышлением, несущим уныние и болезни.
Разруха происходит вначале в головах, как говорил профессор Преображеский у Булгакова, а потом уже переустраивает жизнь на свой разрушительный лад.
Поэтому самоизоляция, или точнее самоликвидация, ничего хорошего людям не принесёт. За прошедшие пол года можно в этом убедиться на собственном опыте.
Люди с положительным образом мышления болеют реже и легче, чем люди с деструктивным мышлением
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Прям таки чтоб от сифилиса не страдать надо думать о хорошем ))
И можно таскаться по падшим тёткам.
Угу
удачи
“Прям таки чтоб от сифилиса не страдать надо думать о хорошем ))” мне один эзотерик, бывший бандит, рассказывал случай как из 9 человек, учавствовавших в оргии заразились только 7. Он объяснял это духовным моментом.
Ага.
Перекрестился и не болеешь ))
А если заболел то плохо перекрестился ))
“Перекрестился и не болеешь ))”
И так было, не с сифилисом конечно, потому что сифилис связан с грехом блуда. Там где я живу, даже во время чумы причащались из одной чаши и никто от этого не болел. Холеру и чуму останавливали крёстными ходами. Это не слухи, а зафиксированные исторические события, потом эту икону посылали в другие районы и города. А, я забыл, история переписана, был потоп недавно.
Ну слабомыслящим можно перекрестясь и с крыши прыгать.
Боженька не даст разбиться безгрешному.
Попробуй
“Боженька не даст разбиться безгрешному.”
со святыми и такое было.
“Попробуй”
С крышы это грех самоубийства. А жизнь и свободу несколько раз чудесным образом Бог спасал.
Андрей, чуму и холеру не крестным ходом останавливали, а карантином. Никто во время чумы с одной чаши не причащался повымерли бы все. А С Пу заставляли карантином заниматься, он же был дворянин значит гос человек, он ускользал от этого, но самого его в Питер не пустили – карантин для всех. В отношении здоровья верна народная мудрость береженого бог бережёт.
“чуму и холеру не крестным ходом останавливали, а карантином.” сомневаюсь что в описываемые мною времена использовали карантин. Даже если использовался, одно другому не мешает. Есть исторические сведения об этом. Если вы из альтернативных историков, не признающих историю, то так и напишите.
Андрей эпидемию во все времена останавливают карантином и проблема 19 именно в том что это дело не поликлиники а инфекционной больницы, как холеры дизентерии оспы туберкулёза герпеса там тысяча напастей. Поликлиника в этом раскладе как ополченец на войне. Вот представь в Турции народ бы оспой болел, да хоть дизентерией и ты бы туда на курорт поехал отдыхать, а 19 силён как оспа в плане косить людей. Шрамов нет а 300 и 200 пруд пруди. Вывод какой – карантин должен быть, у инфекционной больницы на этот счёт есть все инструкции. И подсекают это вначале, а не тогда когда вся страна болеет. С таким минздравом смертность от тифа у нас будет как в средние века. Сейчас спасли коммерческие аптеки наличием медсестёр и лекарств, а в поликлиниках всё – алес, ты здоров, можешь не проверять, болеть нельзя. В больничках сразу говорят хотите жить, болейте дома. А церкви да стоят, одну за одной к ним медперсонал не нужен и оборудование – колонки с записью бум-буб, но боюсь некому будет пойти в этот клуб.
Возиожно вы поняли написанное мною так: “государство и санитарные врачи Российской Империи использовали в противоэпидемологической практике крестные ходы для борьбы с эпидемиями”.)) Нет, это народ делал, а государство в этом не учавствовало.
Андрей я в бога и как верующий человек вам говорю тогда медицины просто не было с ходом и без хода, мёрли как мухи, родили же по 10 человек, нас больше китайцев должно быть. И государство и церковь в нем ставили людям задачи – трудитесь во благо государства а ничего в помощь не давали ни шаманов ни святых ни врачей ни больниц. На этом казусе поднялись народовольцы и большевики. Но они снова создали государство которому человек не нужен а нужен его продукт соответственно и медицина не нужна и много ещё чего. Короче хоть поросёнка хоть человека пока он маленький нужно кормить по часам, иначе здоровья у него не будет в 99 случаях из ста.
Профессор Преображенский это шляпа сатирика, реальный профессор тогда как моль забился и дрожал как лист, а нет стреляли всех подряд. И перестреляли надо сказать, остались одни санитары с коллективным мышление, ну есть там ещё хирурги, реальные врачи, но в случае № 19, они и на вскрытие не придут.
Ковид-странная вещь. Он не вписывается в разумные рамки. Он-за пределом. Кто,зачем и почему?
Обычная вещь.
Нормально вписывается.
Строили коммунизм а теперь лечимся от КОВИТ.
Был красный галстук а теперь маска на рожу.
Не вижу особых отличий в этой БЕССМЫСЛИЦЕ
…”как Вам видится, с какой целью держат школьников Москвы уже почти год на дистанционке? Убивают образование целенаправленно? Имеет смысл ждать окончания этого издевательства над детьми или прощаться со школой и уходить на самообразование?
9 ноября 2020, 05:05:10 UTC
с целью показать рвение перед западными партнерами, прежде всего
сохранить нажитое и вывезенное
какие еще могут быть цели у эффективных менеджеров типа Собянина?
-”ходят слухи и вбросы о том, что ВВП болен и скоро уйдет. Странно, конечно, он выглядит в последнее время и все время почти в бункере. Правда, 4 ноября вышел и был без намордника в окружении молодежи. Сюжет о возложении цветов к памятнику и фото с детьми без масок контрастировали полностью с остальными коронабесными сюжетами на ТВ про прочие регионы и события в этот день.”…
П.С. Нас поиспользовали ,СМИ создали фейковый мир .
Вообще-то ЗНАНИЯ у школьников на дистанционке КРАТНО выросли.
Т.е успевают гораздо больше и не надо что-то доказывать гопникам в классе.
Некоторые к февралю сдадут экзамен экстерном и перейдут в другой класс.
кто это тебе доложил,чья статистика ,или ты берешь семью олигарха,банкира ,сочинских армянских рестораторов с десятком преподавателей и они готовы к экстерну
Сочи и Москва это разные города.
А беру информацию из семьи родственника москвича.
У него и сын и дочь уже через класс перешагнули и учатся в следующем.
И таких в ИХ школе не мало.
А зачем детей мучать программой для КРЕТИНОВ если они учиться ХОТЯТ и не дураки
А родители-то как поумнеют! С домашними учениками. Куда власти смотрят!!?
ДВ гектар-тоже не вписывается…В разумные рамки. По мнению многих.
Так что, по крайней мере, есть выбор.Из двух. Рамок
А у нас снег выпал. Началась “колективная терморегуляция”
А у нас уже таять начал, вот такая терморегуляция.
Завтра тоже плюс обещают. Походу не успеет ковид замерзнуть.
Я там Вам видео сбросил,смотрели?
Благодарю. Чета не мог открыть. Но смысл понял о чем.
Скопируй и загрузи отдельно.Тема тебе известна?Знаешь энтого дядьку?
Мы его слякотью “замочим”.
Так цука за ногами потащится… “Недомочёным”
И у нас выпал.
Купаюсь в море смотрю а вершины гор белые.
Это зима
Нет это такое русское лето, зима это когда море замёрзнет.
А когда оно замёрзнет?
Устал ждать ))
Что опять зима отменяется?
На Байкал езжай. Недолго ждать осталось.
Ты жене моей это расскажи.
Она тебе глазоньки выцарапает мигом.
В ты её подсадил..!? На ящик пандоры.
Нет конечно.
Она в отличии от меня не дура
А у меня Патриорхат.По крайней мере в отношении “ящика”…Где деньги лежат.
Я бы сказал откладывается. Но вроде в исторических хрониках что то подобное описывалось.
Есть такое.
В Турцию ездили на санях. 15 век
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/451862/kogda-zamerzalo-chernoe-more-istoriya-faktyi