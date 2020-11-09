Джо Байден на встрече с Громыко в Кремле. Время. Эфир 15 января 1988
18:23. 9 ноября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Джозеф Байден в ходе своей почти полувековой политической карьеры неоднократно бывал в #СССР и в России. Так, в 1988 году состоялась встреча председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко и американского сенатора Байдена, которая была посвящена в основном предстоящей ратификации советского-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.