Джозеф Байден в ходе своей почти полувековой политической карьеры неоднократно бывал в #СССР и в России. Так, в 1988 году состоялась встреча председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко и американского сенатора Байдена, которая была посвящена в основном предстоящей ратификации советского-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B4XElh8JwXQ