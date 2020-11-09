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Джо Байден на встрече с Громыко в Кремле. Время. Эфир 15 января 1988

18:23. 9 ноября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Джозеф Байден в ходе своей почти полувековой политической карьеры неоднократно бывал в #СССР и в России. Так, в 1988 году состоялась встреча председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко и американского сенатора Байдена, которая была посвящена в основном предстоящей ратификации советского-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B4XElh8JwXQ

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