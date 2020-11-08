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Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2020

17:19. 8 ноября 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Роют, как кроты: камера армии ДНР поймала подготовку ВСУ к войне (ВИДЕО)

Роют, как кроты: камера армии ДНР поймала подготовку ВСУ к войне (ВИДЕО) | Русская весна

Cистема видеонаблюдения Народной милиции ДНР зафиксировала очередной факт нарушения Украиной действующих договоренностей путем ведения работ по оборудованию позиций на линии соприкосновения. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе НМ ДНР, предоставив видеокадры.

«В очередной раз пользуясь полным соблюдением перемирия и запрета на открытия огня со стороны Народной милиции, боевики 56-й омпбр проводят инженерные работы на восточной окраине посёлка Пески.

В рамках координационного механизма полученные видеодоказательства будут преданы представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и, в соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня, украинская сторона обязана применить дисциплинарные меры в отношении командира 56-й бригады Иванова, допустившего нарушения, и уведомить о них координатора Контактной группы.

Данные факты наглядно демонстрируют полное расхождение действий украинских военных со словами их президента Зеленского, обещающего мирное урегулирование ситуации на Донбассе, что неминуемо приведет к обострению конфликта», — говорится в сообщении.

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Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ и сюрпризы Зеленского для Украины (ВИДЕО)

Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ и сюрпризы Зеленского для Украины (ВИДЕО) | Русская весна

Какие «подарки» приготовил «главный скоморох Украины» своему населению «не-рабов»? Рассказал журналист «Одесского общественного телевидения» Александр Воскобойников.

По его словам, «после прошедших выборов главный скоморох украинской колонии сделал очередной „подарок“ своему населению» в виде высоких тарифов на газ для населения. Так, «Нафтогаз» увеличил цены для украинских потребителей на газ на 35%.

«В ноябре за 1000 кубометров газа придётся заплатить 633 гривны вместо 470. И это при том, что уже в сентябре цена на газ была увеличена на 45%», — сообщил телеканал «112 Украина».

Эксперт в области энергетики Валентин Землянский прокомментировал повышение цен на газ как то, что Коболева за такую прибыль для своей компании «надо наградить».

«До последних данных про убытки — за пять лет работы он молодец», — сказал Землянский, выступая в эфире «112 Украина».

В июне за свои «труды» глава «Нафтогаза — Украина» Андрей Коболев получил премию в размере $7,9 млн. Как финансист, которого поставили, чтобы он сделал прибыльную компанию — «он молодец», считает эксперт. 

«Как это отразилось на обществе — извините… В процессе пути в Евросоюз кормить никто не обещал. Поэтому это уже, как бы, ваши проблемы…» — добавил Землянский.

Эксперт обратил внимание, что «газ украинской добычи не идёт на внутренний рынок». Компания НАК «Нафтогаз — Украина», которая его добывает, не продаёт газ. Он идёт в хранилища. И потому у Украины такие «рекордные запасы».

Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили о начале поставок газа в Европу уже этой зимой. Во время визита в Брюссель Коболев заявил, что это позволяют запасы газа в подземных хранилищах, где по состоянию на 29 сентября накопилось почти 28 миллиардов кубометров.

«Если „Нафтогаз“ и газ украинской добычи не будет на внутренний рынок, значит мы будем в ситуации привязки к европейским биржам. А там 7, 8, а может и 9… Я не исключаю таких вариантов», — отметил Землянский.

«Обещала власть зелёная облегчить жизнь…»

Простые украинцы о своей жизни при Зеленском говорят: «Обещала эта власть «зелёная» облегчить жизнь, но только «ваши, ваши…». Выжить на две тысячи гривен пенсионерам сложно. Четырёх-пяти тысяч гривен трудоспособному населению тоже не хватает, чтобы обеспечить себе достойное проживание. А с ростом тарифов на газ жить станет ещё дороже.

По словам Воскобойникова, «цена на газ должна расти, ведь таким образом колония кормит своих хозяев».

«Плюс к этому им нужно брать как можно больше кредитов», — добавил он.

Юрий Атаманюк, эксперт по вопросам украинской экономики, в эфире того же канала «112 Украина» рассказал, что проект бюджета на следующий год предполагает 270 млрд гривень дефицита.

«Если разобраться вот с бюджетом так, очень коротко, из доходов — 1 триллион 70 млрд у нас так: 600 млрд — это расходы на обслуживание долга с процентами вместе, 202 млрд — это пенсионный фонд, 256 млрд — это силовики и армия. И всё», — отметил он.

Уровень жизни в стране настолько низкий, что, как сказал украинский нардеп Вадим Рабинович: «По количеству потребления секонд-хенда в мире мы вышли на почётное третье место. Ниже нас только Пакистан и Малайзия».

«Достойное пополнение»

При этом открытым остаётся вопрос по Донбассу. Воскобойников обратил внимание на то, что «свеженазначенный клоун в Минских переговорах со стороны украинской колонии заявил, что он для них «спасение» и «прорыв». Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ, выступая в эфире «Радио Свобода», рассказал немного о своей биографии.

«Мне 45 лет. И если мудрость не наступила, то детская наивность, я надеюсь, прошла», — сказал Арестович.

Себя он назвал человеком, «который является профессиональным аналитиком, немного разбирается в сфере военно-политического управления, либо анализе событий и процессов». И заблуждался, по его оценкам, «процентов на семьдесят относительно того, что здесь реально происходит».

«Я майор резерва Вооружённых сил Украины, который закончил Одесский институт сухопутных войск в 1998 году, общевойсковой факультет и служил в Главном управлении разведки Минобороны, где в частности занимался анализом военно-политических событий, ведения боевых действий, локальных конфликтов, мировой политики и так далее….

Я воевал на востоке, являюсь ветераном ООС, участником боевых действий и имею семь ведомственных наград. Был в 72-й бригаде механизированной на должности помощника начальника разведки на Светлодарской дуге», — поведал он.

На той самой Светлодарской дуге, которую, по словам Сергея Кутракова, лейтенанта Нацгвардии Украины, украинские военные назвали «операцией “очко”».

«Вы знаете, когда я вернулся после первого ранения в октябре 2014 года в войска, я… узнал, что существует, появился такой термин в войсках: операция «О» Операция «очко». Это когда тактический манёвр заканчивается провалом. Их было очень много. И вот это то, что произошло на дуге. Несмотря на качественно проведённую работу военных — это операция «О», — рассказал он украинской прессе.

Так что, резюмировал журналист Воскобойников, «в рядах „95 квартала“ достойное пополнение и поэтому украинская колония в надёжных руках».

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Разведение сторон на Донбассе по-украински: боевики ВСУ вернулись на покинутые ранее позиции (ВИДЕО)

Разведение сторон на Донбассе по-украински: боевики ВСУ вернулись на покинутые ранее позиции (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Наблюдатели Миссии ОБСЕ в отчете от 6 ноября 2020 года подтвердили факты размещения трех единиц тяжелого вооружения из состава 30-й бригады в районе н. п. Троицкое, что является нарушением третьего пункта дополнительных мер, а именно размещение техники в населенных пунктах на подконтрольной территории.

Кроме того, в нарушение договоренностей по отводу сил и средств в районе участков разведения сторон, Миссией ОБСЕ в очередной раз было зафиксировано нахождение военнослужащих 30-й бригады на оставленных ранее позициях в районе н. п. Золотое. Следует отметить, что такие нарушения носят систематический характер. 

Так, с начала действия комплекса дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, с 27 июля Миссия ОБСЕ зафиксировала 35 фактов присутствия военнослужащих ВСУ на ранее оставленных позициях в районе н. п. Золотое. 

Мы отмечаем продолжающееся ухудшение эпидемиологической обстановки в соединениях ВФУ ОТГ «Север».

По данным нашего источника, в 80-й десантно-штурмовой бригаде в ходе тестирования подтвердился факт заражения коронавирусной инфекцией 46 боевиков, прибывших 4 ноября после обучения из 184-го учебного центра в г. Старичи Львовской области.

Несмотря на результаты тестирования, указанные военнослужащие не были помещены на карантин и приступили к выполнению своих служебных обязанностей по личному распоряжению комбрига Шворака, который, опасаясь дисциплинарных мер со стороны командующего ОГТ «Север» Шандара, приказал медикам не спешить с тестированием, в целях исключения подрыва боеготовности соединения.

В связи с этим в ближайшее время мы ожидаем всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией среди боевиков 80-й одшбр.

На фоне распространения коронавируса в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается низкое морально-психологическое состояние военнослужащих. Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления приобрели системный характер.

В этой связи, среди личного состава соединений отмечаются панические настроения, военнослужащие отказываются выходить на позиции и выполнять приказы командиров. Кроме того, возросло количество случаев употребления спиртных напитков и наркотических средств, что способствует увеличению небоевых потерь личного состава.

В ходе проверки офицерами штаба несения дежурства на позициях 10-го батальона 59-й бригады в районе н. п. Троицкое на опорном пункте обнаружены трое спящих боевиков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе проведения разбирательства по данному факту у одного из боевиков отсутствовало закрепленное за ним оружие АК-74 № 3442356. Поисковые мероприятия результатов не принесли. В настоящее время сослуживцы приводятся в чувство медиками для дальнейшей дачи показаний.

В 30-й бригаде отмечаются факты рукоприкладства в отношении подчиненных со стороны командира 3-го батальона подполковник Мельниченко. Вчера комбат нанес телесные повреждения лейтенанту Жигло за то, что последний отказался участвовать в работающих в батальоне схемах продажи ГСМ и материальных средств из-за боязни уголовной ответственности.

С целью сокрытия последствий выяснения отношений, Мельниченко отправил находящегося в тяжелом состоянии Жигло в обсервационный лагерь для больных коронавирусной инфекцией в районе н. п. Горское.

Отмечаются очередные факты хищения боеприпасов в подразделениях ВФУ, покидающих зону «ООС» по ротации. При проведении рейда сотрудниками военной службы правопорядка 4 ноября на ж/д станции Дружковка, патрулём были досмотрены САУ, погруженные на платформу и подготовленные к отправке.

В одной из них обнаружены три неучтенных ящика с патронами калибром 5.45 мм. Сотрудниками ВСП по подозрению в хищении боеприпасов задержаны двое боевиков 24-й бригады сержанты Яровой и солдат Гамула.

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