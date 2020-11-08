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Россия построила БелАЭС. Но это только начало

22:13. 8 ноября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

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7 ноября состоялся запуск Белорусской атомной электростанции, построенной при прямом участии России. Почему этот день стал чёрным для некоторых европейских стран, что, вообще, сегодня связывает Россию и Белоруссию кроме политики и газа и какие проекты у нас впереди – расскажем в этом выпуске.

00:00 Вступление
00:28 3,2,1 … пуск!
01: 50 Время новостей
03:00 «Чёрный день»
04:19 Даёшь вторую!
05:34 Новые заводы
06:57 Новые планы
08:11 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TrDbWXBEiLQ

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