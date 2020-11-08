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Протесты в Хабаровске. 7-8 ноября 2020

20:55. 8 ноября 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Между тем в Хабаровске продолжаются протесты за Фургала, с требованиями вернуть его из Москвы в Хабаровск и судить его в городе судом присяжных.
После того, как власть показала, что палатки ставить не позволит и жестко подавила эти попытки, хождения продолжились в обычном режиме.
По выходным люди митингуют за Фургала, власти им не мешают. С учетом того, что как говорят, Фургала будут судить аж в феврале, то и митинги в Хабаровске продолжатся как минимум до февраля. Протесты за Фургала идут уже 4 месяца.
Можно также отметить, что в связи с празднованием 7 ноября на митинге снова появились красные флаги, исчезнувшие после того, как сторонники Платошкина пропустили несколько митингов.





Метки: Видео, Дальний Восток, Митинги, протесты, фургал, Хабаровск

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6311531.html

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