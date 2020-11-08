Протесты в Польше. 7-8.11.2020
22:21. 8 ноября 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Польше продолжаются массовые протесты против националистического правительства и попыток ограничить право на аборты. Уступки, на которые уже пошло правительство, полностью заглушить волну народного недовольства не смогли. По сравнению с прошлыми выходными число протестующих серьезно упало, но сами протесты продолжаются. Лучшие люди Польши говорят нет дискредитировавшему себя правительству, которое отказывается вступать в переговоры с координационным советом польской оппозиции.
Поляки – вы невероятны! Вы здесь власть!
Польша будет свободной и демократической страной!
что за хрень разместил колонель,что за любовь к пшекам ,раньше заключений не было в текстах.