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Протесты в Польше. 7-8.11.2020

22:21. 8 ноября 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Польше продолжаются массовые протесты против националистического правительства и попыток ограничить право на аборты. Уступки, на которые уже пошло правительство, полностью заглушить волну народного недовольства не смогли. По сравнению с прошлыми выходными число протестующих серьезно упало, но сами протесты продолжаются. Лучшие люди Польши говорят нет дискредитировавшему себя правительству, которое отказывается вступать в переговоры с координационным советом польской оппозиции.


















Поляки – вы невероятны! Вы здесь власть!
Польша будет свободной и демократической страной!

Метки: аборты, варшава, Видео, женщины, клерикализм, польша, поляки, протесты, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6311698.html

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