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Пандемия в Швеции . Что то пошло на так. Трансляция 1-го канала

17:20. 8 ноября 2020 316 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Валентика Куртинока о ситуации с коронавирусом в Швеции . Трансляция на Первом канале. Что то пошло не так.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4UENGuaQVt0

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 17566 16372
    жора шапов 8 ноября 2020 в 17:38

    Бац! Шо то упало.

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    • 24152 3002
      Русофилжора шапов 8 ноября 2020 в 18:01

      Удивишься но Россия НЕ СОВОК и не Америка.
      Даже по ЦТ высказывают разные мнения.
      Осторожно ибо населена Шариковыми и население нельзя нервировать они КРЕТИНЫ.
      Но не кретины всегда могут получить вменяемую информацию.
      Иногда прямо иногда намёками чтоб Шариковы не поняли и не забегали как тараканы когда свет включаешь.
      Пусть сидят у зомбоящикров в масках и жрут свои пельмени ростят пузяки и дохут от инфарктов.
      Зато НЕ от вируса

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      1
  • 17566 16372
    жора шапов 8 ноября 2020 в 17:40

    Артёмка Шейнин – ученик и протеже Познера.. Смотрел этот видос примерно месяц назад. Больше его нигде по ТВ РФ не крутили. Два ведущих уже 2-ю неделю отсутствуют на шоу.

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    1

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