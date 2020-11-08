Пандемия в Швеции . Что то пошло на так. Трансляция 1-го канала
17:20. 8 ноября 2020 316 просмотров 7 коммент. Опубликовал: Серый
Валентика Куртинока о ситуации с коронавирусом в Швеции . Трансляция на Первом канале. Что то пошло не так.
Валентика Куртинока о ситуации с коронавирусом в Швеции . Трансляция на Первом канале. Что то пошло не так.
Бац! Шо то упало.
Удивишься но Россия НЕ СОВОК и не Америка.
Даже по ЦТ высказывают разные мнения.
Осторожно ибо населена Шариковыми и население нельзя нервировать они КРЕТИНЫ.
Но не кретины всегда могут получить вменяемую информацию.
Иногда прямо иногда намёками чтоб Шариковы не поняли и не забегали как тараканы когда свет включаешь.
Пусть сидят у зомбоящикров в масках и жрут свои пельмени ростят пузяки и дохут от инфарктов.
Зато НЕ от вируса
Артёмка Шейнин – ученик и протеже Познера.. Смотрел этот видос примерно месяц назад. Больше его нигде по ТВ РФ не крутили. Два ведущих уже 2-ю неделю отсутствуют на шоу.
АФтор ролика имеет канал на Ю-тубе ” Советский человек”.
И вот в конце этого ролика тцпорылое и визгливое “Советский человек” делает выводы как ХОРОШО когда монархия.
Так ему-бы пойти и повеситься за то что ОНИ советские монархию уничтожили.
Нет ХРЕНА.
Естество СОВКА это трусливая многовекторность лицемерие (тоже трусливое) и ЛОЖЬ.
Я реально , по спутнику , смотрел эту бабу в шоу 1-го канала. Шоу называется “Время покажет”. Ведущие Шейнин и Кузичев реально от её слов офигели. Видно было.
Ну я не смотрю зомбоящик.
Но не удивлён.
А чё такого?
Да в Швеции вот так.
В Америке ещё веселее.
На Мадагаскаре слова КОВИТ и не слышали.
И что?
Ничё. И я не удивлён.