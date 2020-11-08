Действия злого человека – тёмные, они привязывают его к катастрофическим последствиям. Действия обыкновенного мирского человека являются смесью добра и зла, привязывая его также к соответствующим результатам. Действия духовного человека – чистые. Они производят добрые следствия, ведущие к освобождению; но даже хорошие кармические следствия связывают. Действия йога, устоявшегося в Самореализации, окончательной мудрости, не имеют отпечатков, ни добрых, ни злых и не связывают его.

— Парамаханса Йогананда