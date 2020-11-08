Предыдущие ролики, в которых доктор философских наук, профессор Михаил Васильевич Попов отвечал на вопросы по теории марксизма-ленинизма, вызвали большой интерес подписчиков. И это очень хорошо, учиться никогда не поздно, а понимание идеологии и философии крайне важно для того, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации, в любой сфере.

В очередном выпуске программы Михаил Васильевич ответил на вопрос – что такое победа социализма.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:27 — Что означает «победа социализма»

08:30 — О сроках «победы социализма»

11:27 — О тех, кто воюет с Лениным

13:46 — О победе социализма в одной отдельной взятой стране

19:05 — О главной проблеме Интернета

22:23 — Об укладах общества после победы социалистической революции

27:44 — О победе социализма

29:15 — Как образом Россия сегодня можно перейти к социализму

31:47 — О технологии уличного протеста

32:40 — Возможен ли переход к социализму в современных условиях

38:33 — Может ли революция пройти без потрясений

41:07 — О фашизме Ельцина в 1993 году

43:42 — Как уничтожали советское наследие

46:38 — Когда наступает победа социализма

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Источник: https://nstarikov.ru/likbez-ot-mihaila-popova-chto-takoe-pobeda-socializma-121072