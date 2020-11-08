Концерт в “Останкино” в день годовщины Октябрьской революции (1989) как образчик деградации культуры
07:15. 8 ноября 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Перестроечная культура родилась не на пустом месте. Деградацию, если так можно выразиться, целенаправленно взращивали. Особенно в этом усердствовали все без исключения иудейские юмористы: от Райкина с потомком и до Петросяна.
Так постепенно после убийства Сталина советская культура стала превращаться в быдлокультуру. Затем Россия перехватила эстафету и стала массово выплёскивать разных серебрянников с быковыми.
Отличный пример того, как подмостковая шваль подменяет народное управление в социуме. Недаром ранее на Руси лицедеи по социальному статусу стояли лишь чуть выше насильников, убийц и прочих изгоев.
Так постепенно после убийства Сталина советская культура стала превращаться в быдлокультуру. Затем Россия перехватила эстафету и стала массово выплёскивать разных серебрянников с быковыми.
Отличный пример того, как подмостковая шваль подменяет народное управление в социуме. Недаром ранее на Руси лицедеи по социальному статусу стояли лишь чуть выше насильников, убийц и прочих изгоев.
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