Главная » История, Творчество

Концерт в “Останкино” в день годовщины Октябрьской революции (1989) как образчик деградации культуры

07:15. 8 ноября 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Перестроечная культура родилась не на пустом месте. Деградацию, если так можно выразиться, целенаправленно взращивали. Особенно в этом усердствовали все без исключения иудейские юмористы: от Райкина с потомком и до Петросяна.

Так постепенно после убийства Сталина советская культура стала превращаться в быдлокультуру. Затем Россия перехватила эстафету и стала массово выплёскивать разных серебрянников с быковыми.

Отличный пример того, как подмостковая шваль подменяет народное управление в социуме. Недаром ранее на Руси лицедеи по социальному статусу стояли лишь чуть выше насильников, убийц и прочих изгоев.




***

Метки: иудей, Культура, Россия, советский, ссср, управление

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5297518.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Русский крепостной крестьянин. Опрятный, смышлёный и свободный
...останутся крепостными. Более того, каждый день происходят случаи, когда помещик своим..., который служит залом для балов, концертов и прочих мероприятий. Затем взрослые.... Шереметева, Н. Б. Юсупова - Кусково, Останкино и Архангельское (ныне музеи). Крестьянская...
Михаил Задорнов: Народ приучили хохотать над пипиками!
..., что наше телевидение называется «Останкино» потому, что все время... был большой сборный юмористический концерт в «Крокус Сити Холл...пострадал! Вообще я каждый день смеюсь над письмами, которые... зовут Игорь, я организатор концертов. В октябре провожал вашего ...
Телевидение — опиум для народа?
...стереотипов, бесчеловечных материалов.Всемирный день телевидения по своей сути, ...общественно-политических передач, фильмов, концертов, театральных постановок появились новые ... эксплуатацию Технический телевизионный центр «Останкино». При нём было создано...
C меня хватит!
...и чаще… Надо бы возле Останкино его подкараулить и… отблагодарить, одним... тихо утопить, причём во время концерта. А остальные «звёзды»… Они ... но он везде и каждый день. Дайте ему карандаш, пусть ...соседке. От неё же узнаю день недели, погоду и последние ...
О людях и крысах. С.Кара-Мурза о событиях 3-4 октября 1993 года. (Статья 2003 г.)
... карманы юношей, убитых около Останкино, находили квитанции на загодя ...с мощными динамиками, чтобы день и ночь оглушать этих ... которые потекли на ритуальный концерт на Красной площади 3 октября...!) – а зачем было в день национальной трагедии участвовать в этом...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)