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Какими были 30-е годы. Правда и вымысел о советской эпохе. А. Фурсов. Н. Сапелкин

15:24. 8 ноября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Андрей Фурсов и Николай Сапелкин о жизнь советской богемы. Почему так много мифов о творческой элите, насколько они соответствую реальности.
А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=409vyh1UbD0

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