Андрей Фурсов и Николай Сапелкин о жизнь советской богемы. Почему так много мифов о творческой элите, насколько они соответствую реальности.

А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP

Приобрести книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzM

Поддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

Официальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursov

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Фурсов #ИсаакБабель #Ежов #Хаютина #Сапелкин #история #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=409vyh1UbD0