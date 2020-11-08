Полное видео смотрите по ссылке https://plus.dentv.ru/video/9DR4cY3F2jHMTC2k8PY57W.html

Как спецслужбы работают с энергоинформационным полем. Для решения каких задач привлекают экстрасенсов. Об этом и многом другом рассказывает советский экстрасенс под прикрытием Валерий Кустов. Программу ведет главный редактор "Аргументов недели" Андрей Угланов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pc87Q45laV8