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“Экстрасенс из КГБ” о своей работе тогда и сейчас. Андрей Угланов, Валерий Кустов

15:23. 8 ноября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Полное видео смотрите по ссылке https://plus.dentv.ru/video/9DR4cY3F2jHMTC2k8PY57W.html
Как спецслужбы работают с энергоинформационным полем. Для решения каких задач привлекают экстрасенсов. Об этом и многом другом рассказывает советский экстрасенс под прикрытием Валерий Кустов. Программу ведет главный редактор "Аргументов недели" Андрей Угланов. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pc87Q45laV8

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