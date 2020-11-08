“Экстрасенс из КГБ” о своей работе тогда и сейчас. Андрей Угланов, Валерий Кустов
15:23. 8 ноября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Как спецслужбы работают с энергоинформационным полем. Для решения каких задач привлекают экстрасенсов. Об этом и многом другом рассказывает советский экстрасенс под прикрытием Валерий Кустов. Программу ведет главный редактор "Аргументов недели" Андрей Угланов.