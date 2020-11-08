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Давай помиримся? АгитПроп 08.11.2020

11:57. 8 ноября 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что делать, если ваши яйца не помещаются ни в одну из корзин? Если старая прохудилась, а к новой не подойти и на пушечный выстрел? Любой результат американских выборов не обещает российской олигархии ничего хорошего. Поэтому пока в Америках пересчитывают бюллетени, у нас расстилают соломку. Ну так — всякий случай. Мало ли что?


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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xGVBvOFxhxM

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