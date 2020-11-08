Давай помиримся? АгитПроп 08.11.2020
11:57. 8 ноября 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Что делать, если ваши яйца не помещаются ни в одну из корзин? Если старая прохудилась, а к новой не подойти и на пушечный выстрел? Любой результат американских выборов не обещает российской олигархии ничего хорошего. Поэтому пока в Америках пересчитывают бюллетени, у нас расстилают соломку. Ну так — всякий случай. Мало ли что?
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АгитПроп выходит только благодаря вашей поддержке:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
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