В США победил президент российских олигархов? А. Фурсов. М. Делягин. А. Домрин. Л. Ивашов
14:53. 7 ноября 2020 189 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Эксперты ДеньТВ о том, как скажутся выборы в США на судьбе самой Америки и всего остального мира.
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Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #выборы #США #Трамп #будущее #Фурсов #Делягин #Ивашов #Домрин