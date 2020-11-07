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Революция личностей

12:48. 7 ноября 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Революция отличается от любой иной смены власти тем, что приводит к фундаментальным изменениям самих основ общества.
Великая Октябрьская социалистическая революция сопровождалась радикальными экономическими и социальными переменами. Демонтаж иерархии, выстроенной на протяжении русской истории, высвободил огромные силы, ранее сокрытые в эксплуатируемом классе.
Наступило время новых личностей, формирующихся синхронно революционному процессу. Красных командиров, интернационалистов, литераторов, будущих ученых и инженеров. Тех, кто за короткий срок обнаружил себя субъектом истории.
В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают подлинные социальные лифты на примере Октябрьской революции 1917 года.



С праздником товарищи! С Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Метки: 1917, 7 ноября, большевики, великая октябрьская социалистическая рев, Видео, коммунизм, Ленин, октябрь, праздники, сталин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6308093.html

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